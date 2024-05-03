Спикер челябинской гордумы Шмидт решил переизбраться на новый срок

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Заседание Гордумы. Челябинск, шмидт андрей
Андрей Шмидт зарегистрировался как участник праймериз Фото:
новость из сюжета
Выборы в гордуму Челябинска — 2024

Действующий председатель гордумы Челябинска Андрей Шмидт решил участвовать в прямых выборах в нее в сентябре. Об этом он заявил 3 мая.

«Подал документы для участия в предварительном голосовании партии „Единая Россия“ для выдвижения кандидатом в депутаты челябинской городской думы. Для меня это большая честь и ответственность. Прошу просто поставить галочку рядом с нашими фамилиями в списке по единому избирательному округу», — написал он в своем telegram-канале.

Отказ от двухуровневой системы власти, действовавшей в Челябинске с 2014 года, был согласован на публичных слушаниях 12 июля. В результате в 2024 году семь районных советов на 170 депутатов ликвидируют, гордуму вновь начнут избирать прямым голосованием, а внутригородские районы утратят статус самостоятельных муниципалитетов.

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Действующий председатель гордумы Челябинска Андрей Шмидт решил участвовать в прямых выборах в нее в сентябре. Об этом он заявил 3 мая. «Подал документы для участия в предварительном голосовании партии „Единая Россия“ для выдвижения кандидатом в депутаты челябинской городской думы. Для меня это большая честь и ответственность. Прошу просто поставить галочку рядом с нашими фамилиями в списке по единому избирательному округу», — написал он в своем telegram-канале. Отказ от двухуровневой системы власти, действовавшей в Челябинске с 2014 года, был согласован на публичных слушаниях 12 июля. В результате в 2024 году семь районных советов на 170 депутатов ликвидируют, гордуму вновь начнут избирать прямым голосованием, а внутригородские районы утратят статус самостоятельных муниципалитетов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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