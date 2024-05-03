Спикер челябинской гордумы Шмидт решил переизбраться на новый срок

Действующий председатель гордумы Челябинска Андрей Шмидт решил участвовать в прямых выборах в нее в сентябре. Об этом он заявил 3 мая.
«Подал документы для участия в предварительном голосовании партии „Единая Россия“ для выдвижения кандидатом в депутаты челябинской городской думы. Для меня это большая честь и ответственность. Прошу просто поставить галочку рядом с нашими фамилиями в списке по единому избирательному округу», — написал он в своем telegram-канале.
Отказ от двухуровневой системы власти, действовавшей в Челябинске с 2014 года, был согласован на публичных слушаниях 12 июля. В результате в 2024 году семь районных советов на 170 депутатов ликвидируют, гордуму вновь начнут избирать прямым голосованием, а внутригородские районы утратят статус самостоятельных муниципалитетов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!