Спикер челябинской гордумы Шмидт решил переизбраться на новый срок

Андрей Шмидт зарегистрировался как участник праймериз Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в гордуму Челябинска — 2024

Действующий председатель гордумы Челябинска Андрей Шмидт решил участвовать в прямых выборах в нее в сентябре. Об этом он заявил 3 мая.

«Подал документы для участия в предварительном голосовании партии „Единая Россия“ для выдвижения кандидатом в депутаты челябинской городской думы. Для меня это большая честь и ответственность. Прошу просто поставить галочку рядом с нашими фамилиями в списке по единому избирательному округу», — написал он в своем telegram-канале.

Отказ от двухуровневой системы власти, действовавшей в Челябинске с 2014 года, был согласован на публичных слушаниях 12 июля. В результате в 2024 году семь районных советов на 170 депутатов ликвидируют, гордуму вновь начнут избирать прямым голосованием, а внутригородские районы утратят статус самостоятельных муниципалитетов.