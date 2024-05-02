02 мая 2024

Челябинец избил на остановке подростка

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция в управлении миграции. Курган, часы, умвд, полиция
Личность подозреваемого была оперативно установлена сотрудниками полиции Фото:

Ранее судимый житель Челябинска в ходе словесной перепалки избил на остановке 15-летнего подростка. После избиения мать пострадавшего мальчика обратилась в полицию. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Мать ребенка в отделе полиции „Тракторозаводский“ пояснила, что неизвестный в ходе случайного конфликта нанес на остановке телесные повреждения ее 15-летнему сыну. Злоумышленник несколько раз ударил несовершеннолетнего, затем повалил его на землю и схватил за шею», — сообщили в пресс-службе ведомства.

За мальчика вступился прохожий. Придя домой, он рассказал об инциденте матери. В ходе оперативной работы силовиков личность нападавшего была установлена. Им оказался ранее судимый за кражи 43-летний челябинец.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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Ранее судимый житель Челябинска в ходе словесной перепалки избил на остановке 15-летнего подростка. После избиения мать пострадавшего мальчика обратилась в полицию. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Мать ребенка в отделе полиции „Тракторозаводский“ пояснила, что неизвестный в ходе случайного конфликта нанес на остановке телесные повреждения ее 15-летнему сыну. Злоумышленник несколько раз ударил несовершеннолетнего, затем повалил его на землю и схватил за шею», — сообщили в пресс-службе ведомства. За мальчика вступился прохожий. Придя домой, он рассказал об инциденте матери. В ходе оперативной работы силовиков личность нападавшего была установлена. Им оказался ранее судимый за кражи 43-летний челябинец. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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