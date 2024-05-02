Челябинец избил на остановке подростка

Ранее судимый житель Челябинска в ходе словесной перепалки избил на остановке 15-летнего подростка. После избиения мать пострадавшего мальчика обратилась в полицию. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«Мать ребенка в отделе полиции „Тракторозаводский“ пояснила, что неизвестный в ходе случайного конфликта нанес на остановке телесные повреждения ее 15-летнему сыну. Злоумышленник несколько раз ударил несовершеннолетнего, затем повалил его на землю и схватил за шею», — сообщили в пресс-службе ведомства.
За мальчика вступился прохожий. Придя домой, он рассказал об инциденте матери. В ходе оперативной работы силовиков личность нападавшего была установлена. Им оказался ранее судимый за кражи 43-летний челябинец.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
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