Челябинец избил на остановке подростка

03 мая 2024 в 00:10 Размер текста - 17 +

Личность подозреваемого была оперативно установлена сотрудниками полиции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ранее судимый житель Челябинска в ходе словесной перепалки избил на остановке 15-летнего подростка. После избиения мать пострадавшего мальчика обратилась в полицию. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Мать ребенка в отделе полиции „Тракторозаводский“ пояснила, что неизвестный в ходе случайного конфликта нанес на остановке телесные повреждения ее 15-летнему сыну. Злоумышленник несколько раз ударил несовершеннолетнего, затем повалил его на землю и схватил за шею», — сообщили в пресс-службе ведомства. За мальчика вступился прохожий. Придя домой, он рассказал об инциденте матери. В ходе оперативной работы силовиков личность нападавшего была установлена. Им оказался ранее судимый за кражи 43-летний челябинец. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ранее судимый житель Челябинска в ходе словесной перепалки избил на остановке 15-летнего подростка. После избиения мать пострадавшего мальчика обратилась в полицию. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Мать ребенка в отделе полиции „Тракторозаводский“ пояснила, что неизвестный в ходе случайного конфликта нанес на остановке телесные повреждения ее 15-летнему сыну. Злоумышленник несколько раз ударил несовершеннолетнего, затем повалил его на землю и схватил за шею», — сообщили в пресс-службе ведомства. За мальчика вступился прохожий. Придя домой, он рассказал об инциденте матери. В ходе оперативной работы силовиков личность нападавшего была установлена. Им оказался ранее судимый за кражи 43-летний челябинец. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.