02 мая 2024

Челябинские танцоры, свидетели теракта в «Крокусе», завоевали золото в Китае. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Чемпионат УрФО по тяжелой атлетике. Екатеринбург, спорт, тяжелая атлетика, кубки чемпионов
Подростки из Челябинска выиграли золото на соревнованиях в Китае Фото:

Челябинские танцоры Лев Огорельцев и Валерия Подрядова, ставшие свидетелями теракта в «Крокусе», выиграли золото на соревнованиях по танцевальному спорту LANDUO CUP 2024. Состязания проходили 2 мая в Китае.

«Лев Огорельцев и Валерия Подрядова выиграли золото на Международных соревнованиях по танцевальному спорту LANDUO CUP 2024, которые проходили 2 мая в Китае. На соревнования пара ездила вместе с тренером Ириной Маркеловой», — сообщил URA.RU представитель танцоров.

За награды боролись участники из Китая, России, Малайзии, Монголии, Казахстана и Узбекистана. Призовой фонд первого этапа соревнований составил 1 500 000 юаней.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта. Среди свидетелей происходящего оказались и челябинские танцоры. За несколько минут до начала стрельбы они выбежали из здания.

Танцоры из Челябинска завоевали золото на соревнованиях в Китае
Танцоры из Челябинска завоевали золото на соревнованиях в Китае
Фото:

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Челябинские танцоры Лев Огорельцев и Валерия Подрядова, ставшие свидетелями теракта в «Крокусе», выиграли золото на соревнованиях по танцевальному спорту LANDUO CUP 2024. Состязания проходили 2 мая в Китае. «Лев Огорельцев и Валерия Подрядова выиграли золото на Международных соревнованиях по танцевальному спорту LANDUO CUP 2024, которые проходили 2 мая в Китае. На соревнования пара ездила вместе с тренером Ириной Маркеловой», — сообщил URA.RU представитель танцоров. За награды боролись участники из Китая, России, Малайзии, Монголии, Казахстана и Узбекистана. Призовой фонд первого этапа соревнований составил 1 500 000 юаней. Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта. Среди свидетелей происходящего оказались и челябинские танцоры. За несколько минут до начала стрельбы они выбежали из здания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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