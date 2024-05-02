Челябинские танцоры Лев Огорельцев и Валерия Подрядова, ставшие свидетелями теракта в «Крокусе», выиграли золото на соревнованиях по танцевальному спорту LANDUO CUP 2024. Состязания проходили 2 мая в Китае.
«Лев Огорельцев и Валерия Подрядова выиграли золото на Международных соревнованиях по танцевальному спорту LANDUO CUP 2024, которые проходили 2 мая в Китае. На соревнования пара ездила вместе с тренером Ириной Маркеловой», — сообщил URA.RU представитель танцоров.
За награды боролись участники из Китая, России, Малайзии, Монголии, Казахстана и Узбекистана. Призовой фонд первого этапа соревнований составил 1 500 000 юаней.
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Челябинские танцоры Лев Огорельцев и Валерия Подрядова, ставшие свидетелями теракта в «Крокусе», выиграли золото на соревнованиях по танцевальному спорту LANDUO CUP 2024. Состязания проходили 2 мая в Китае. «Лев Огорельцев и Валерия Подрядова выиграли золото на Международных соревнованиях по танцевальному спорту LANDUO CUP 2024, которые проходили 2 мая в Китае. На соревнования пара ездила вместе с тренером Ириной Маркеловой», — сообщил URA.RU представитель танцоров. За награды боролись участники из Китая, России, Малайзии, Монголии, Казахстана и Узбекистана. Призовой фонд первого этапа соревнований составил 1 500 000 юаней. Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта. Среди свидетелей происходящего оказались и челябинские танцоры. За несколько минут до начала стрельбы они выбежали из здания.