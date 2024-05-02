В челябинском соборе Рождества Христова пройдут церковные службы на седмицы

Церковные службы на седмицы пройдут в соборе Рождества Христова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске на Страстную и Светлую седмицы будут проходить церковные службы в Христорождественском соборе. В эти дни состоится Литургия святителя Василия Великого, а возглавит службу митрополит Алексий. О подробном расписании богослужений — в материале URA.RU.

Церковные службы на Страстную седмицу

3 мая пройдут три службы. Утренняя — Царские часы, дневная — Вечерня с чином выноса Плащаницы и вечерняя — Утреня с чином погребения Плащаницы.

4 мая запланированы четыре службы, которые продлятся до 23:30. Утром пройдет Архиерейская Литургия святого Василия, днем состоится освещение пасхальной снеди, далее чтение «Деяний святых апостол» и полунощница.

Службы на Пасху

5 мая службы начнутся в полночь с ночной Божественной Литургии святого Иоанна Златоуста. Утром пройдет Поздняя Божественная Литургия, а вечером общегородская Пасхальная Вечерня и раздача Благодатного огня.

Утренние и вечерние церковные службы на Светлую седмицу

С 6 по 12 мая будут проходить Божественные Литургии святого Иоанна Златоуста и Крестные ходы, а также вечерние богослужения. 9 мая состоится благодарственный молебен за победу в Великой Отечественной войне, а 10 мая пройдет Водосвятный молебен. 12 мая, в первое воскресенье после Пасхи, праздничную Литургию возглавит сонм архиереев.

Расписание на Страстную седмицу и Пасхальные службы паблик в соцсети «ВКонтакте» Челябинская митрополия Фото:

Светлая седмица пройдет с 6 по 12 мая паблик в соцсети «ВКонтакте» Челябинская митрополия Фото: