Челябинские кондитеры освятили продукты перед Пасхой

Кондитеры из Челябинска начали приглашать священников в преддверии Пасхи. Служитель церкви освятил продукты, из которых планируют изготовить куличи, сообщили URA.RU представители бизнеса.
«Провели обряд освящения продуктов, из которых будем выпекать пасхальные куличи и другие блюда в праздничные дни. Для этого пригласили священнослужителя, батюшка освятил цех и торговые залы», — сообщил URA.RU представитель одной из пекарен.
Ранее URA.RU выяснило, что «индекс пасхального кулича» в 2024 году вырос на 39,9%. Себестоимость домашней выпечки составила 294 рубля, а цены в сетевых магазинах начинаются от 24,9 рубля. Изменились цены и на яйца — к празднику первая категория стала дешевле на 5,4%.
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