Челябинские кондитеры освятили продукты перед Пасхой

03 мая 2024 в 14:24 Размер текста - 17 +

Челябинские кондитеры освящают продукты для куличей в преддверии Пасхи Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Кондитеры из Челябинска начали приглашать священников в преддверии Пасхи. Служитель церкви освятил продукты, из которых планируют изготовить куличи, сообщили URA.RU представители бизнеса. «Провели обряд освящения продуктов, из которых будем выпекать пасхальные куличи и другие блюда в праздничные дни. Для этого пригласили священнослужителя, батюшка освятил цех и торговые залы», — сообщил URA.RU представитель одной из пекарен. Ранее URA.RU выяснило, что «индекс пасхального кулича» в 2024 году вырос на 39,9%. Себестоимость домашней выпечки составила 294 рубля, а цены в сетевых магазинах начинаются от 24,9 рубля. Изменились цены и на яйца — к празднику первая категория стала дешевле на 5,4%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кондитеры из Челябинска начали приглашать священников в преддверии Пасхи. Служитель церкви освятил продукты, из которых планируют изготовить куличи, сообщили URA.RU представители бизнеса. «Провели обряд освящения продуктов, из которых будем выпекать пасхальные куличи и другие блюда в праздничные дни. Для этого пригласили священнослужителя, батюшка освятил цех и торговые залы», — сообщил URA.RU представитель одной из пекарен. Ранее URA.RU выяснило, что «индекс пасхального кулича» в 2024 году вырос на 39,9%. Себестоимость домашней выпечки составила 294 рубля, а цены в сетевых магазинах начинаются от 24,9 рубля. Изменились цены и на яйца — к празднику первая категория стала дешевле на 5,4%.