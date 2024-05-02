02 мая 2024

Челябинские кондитеры освятили продукты перед Пасхой

© Служба новостей «URA.RU»
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Православная Пасха в Свято-Троицком кафедральном соборе. Екатеринбург, куличи пасхальные
Челябинские кондитеры освящают продукты для куличей в преддверии Пасхи Фото:

Кондитеры из Челябинска начали приглашать священников в преддверии Пасхи. Служитель церкви освятил продукты, из которых планируют изготовить куличи, сообщили URA.RU представители бизнеса.

«Провели обряд освящения продуктов, из которых будем выпекать пасхальные куличи и другие блюда в праздничные дни. Для этого пригласили священнослужителя, батюшка освятил цех и торговые залы», — сообщил URA.RU представитель одной из пекарен.

Ранее URA.RU выяснило, что «индекс пасхального кулича» в 2024 году вырос на 39,9%. Себестоимость домашней выпечки составила 294 рубля, а цены в сетевых магазинах начинаются от 24,9 рубля. Изменились цены и на яйца — к празднику первая категория стала дешевле на 5,4%.

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Кондитеры из Челябинска начали приглашать священников в преддверии Пасхи. Служитель церкви освятил продукты, из которых планируют изготовить куличи, сообщили URA.RU представители бизнеса. «Провели обряд освящения продуктов, из которых будем выпекать пасхальные куличи и другие блюда в праздничные дни. Для этого пригласили священнослужителя, батюшка освятил цех и торговые залы», — сообщил URA.RU представитель одной из пекарен. Ранее URA.RU выяснило, что «индекс пасхального кулича» в 2024 году вырос на 39,9%. Себестоимость домашней выпечки составила 294 рубля, а цены в сетевых магазинах начинаются от 24,9 рубля. Изменились цены и на яйца — к празднику первая категория стала дешевле на 5,4%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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