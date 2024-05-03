FT: в ЕС больше не рассматривают полную конфискацию активов России

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Страны ЕС изучают разные способы конфискации российских активов для помощи Украине Фото:
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От представителей G7 в частном порядке звучат заявления, что вопрос полной конфискации активов больше не обсуждается. Об этом сообщает газета Financial Times.

«Хотя Украина продолжает настаивать на полной конфискации активов России, представители G7 в частном порядке заявляют, что эта тема больше не обсуждается. Вместо этого они изучают альтернативные способы извлечения финансирования из замороженных активов», — говорится в материале. Такое изменение связано с «опасениями возмездия».

Однако G7 не против, чтобы использовать российские деньги для поддержки Украины. Сейчас идет изучение альтернативных способов. Среди них и предоставление денег в качестве залога.

Международный депозитарий Euroclear при этом согласен с тем, чтобы использовать доход от российских активов, а не их самих. По заявлениям представителей, этот подход менее рискованный.

До этого Reuters со ссылкой на экспертов сообщал, что у России есть два ответа на конфискацию своих активов. Среди них: блокировка небиржевыых активов и конфискация западных ценных бумаг, которые хранятся на спецсчетах. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предлагал взыскать имущество западных частных лиц, которое находится в России, передает RT.

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От представителей G7 в частном порядке звучат заявления, что вопрос полной конфискации активов больше не обсуждается. Об этом сообщает газета Financial Times. «Хотя Украина продолжает настаивать на полной конфискации активов России, представители G7 в частном порядке заявляют, что эта тема больше не обсуждается. Вместо этого они изучают альтернативные способы извлечения финансирования из замороженных активов», — говорится в материале. Такое изменение связано с «опасениями возмездия». Однако G7 не против, чтобы использовать российские деньги для поддержки Украины. Сейчас идет изучение альтернативных способов. Среди них и предоставление денег в качестве залога. Международный депозитарий Euroclear при этом согласен с тем, чтобы использовать доход от российских активов, а не их самих. По заявлениям представителей, этот подход менее рискованный. До этого Reuters со ссылкой на экспертов сообщал, что у России есть два ответа на конфискацию своих активов. Среди них: блокировка небиржевыых активов и конфискация западных ценных бумаг, которые хранятся на спецсчетах. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предлагал взыскать имущество западных частных лиц, которое находится в России, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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