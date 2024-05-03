FT: в ЕС больше не рассматривают полную конфискацию активов России

03 мая 2024 в 11:21 Размер текста - 17 +

Страны ЕС изучают разные способы конфискации российских активов для помощи Украине Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности От представителей G7 в частном порядке звучат заявления, что вопрос полной конфискации активов больше не обсуждается. Об этом сообщает газета Financial Times. «Хотя Украина продолжает настаивать на полной конфискации активов России, представители G7 в частном порядке заявляют, что эта тема больше не обсуждается. Вместо этого они изучают альтернативные способы извлечения финансирования из замороженных активов», — говорится в материале . Такое изменение связано с «опасениями возмездия». Однако G7 не против, чтобы использовать российские деньги для поддержки Украины. Сейчас идет изучение альтернативных способов. Среди них и предоставление денег в качестве залога. Международный депозитарий Euroclear при этом согласен с тем, чтобы использовать доход от российских активов, а не их самих. По заявлениям представителей, этот подход менее рискованный. До этого Reuters со ссылкой на экспертов сообщал, что у России есть два ответа на конфискацию своих активов. Среди них: блокировка небиржевыых активов и конфискация западных ценных бумаг, которые хранятся на спецсчетах. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предлагал взыскать имущество западных частных лиц, которое находится в России, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

От представителей G7 в частном порядке звучат заявления, что вопрос полной конфискации активов больше не обсуждается. Об этом сообщает газета Financial Times. «Хотя Украина продолжает настаивать на полной конфискации активов России, представители G7 в частном порядке заявляют, что эта тема больше не обсуждается. Вместо этого они изучают альтернативные способы извлечения финансирования из замороженных активов», — говорится в материале. Такое изменение связано с «опасениями возмездия». Однако G7 не против, чтобы использовать российские деньги для поддержки Украины. Сейчас идет изучение альтернативных способов. Среди них и предоставление денег в качестве залога. Международный депозитарий Euroclear при этом согласен с тем, чтобы использовать доход от российских активов, а не их самих. По заявлениям представителей, этот подход менее рискованный. До этого Reuters со ссылкой на экспертов сообщал, что у России есть два ответа на конфискацию своих активов. Среди них: блокировка небиржевыых активов и конфискация западных ценных бумаг, которые хранятся на спецсчетах. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предлагал взыскать имущество западных частных лиц, которое находится в России, передает RT.