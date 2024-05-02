Челябинские бойцы СВО показали черепашьи бега на фронте. Видео

03 мая 2024 в 11:05 Размер текста - 17 +

Ко Дню смеха бойцы планировали показать экспериментальное подразделение из черепах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Челябинские бойцы, находящиеся на фронте, провели соревнования по черепашьим бегам. Видео подобного мероприятия 3 мая опубликовала пресс-служба реготделения Общенародного фронта (ОНФ), в шутку отметив, что до этого отделение из пресмыкающихся сходило в караул. «Черепашье отделение заступило на службу и сразу идет в караул. Медленно, но отважно. С дисциплиной все в порядке — построились по росту. Смелости тоже не занимать. Эти бойцы при виде опасности головы в панцирь не прячут. Вернутся с караула — и на тренировку по бегу. Тут пока есть, над чем работать», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального отделения ОНФ. Там отметили, что ролик бойцы готовили к 1 апреля (День смеха). Но связь подвела и опубликовать видео оперативно не получилось. При съемках ни одна черепаха не пострадала. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинские бойцы, находящиеся на фронте, провели соревнования по черепашьим бегам. Видео подобного мероприятия 3 мая опубликовала пресс-служба реготделения Общенародного фронта (ОНФ), в шутку отметив, что до этого отделение из пресмыкающихся сходило в караул. «Черепашье отделение заступило на службу и сразу идет в караул. Медленно, но отважно. С дисциплиной все в порядке — построились по росту. Смелости тоже не занимать. Эти бойцы при виде опасности головы в панцирь не прячут. Вернутся с караула — и на тренировку по бегу. Тут пока есть, над чем работать», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального отделения ОНФ. Там отметили, что ролик бойцы готовили к 1 апреля (День смеха). Но связь подвела и опубликовать видео оперативно не получилось. При съемках ни одна черепаха не пострадала.