Челябинские бойцы, находящиеся на фронте, провели соревнования по черепашьим бегам. Видео подобного мероприятия 3 мая опубликовала пресс-служба реготделения Общенародного фронта (ОНФ), в шутку отметив, что до этого отделение из пресмыкающихся сходило в караул.
«Черепашье отделение заступило на службу и сразу идет в караул. Медленно, но отважно. С дисциплиной все в порядке — построились по росту. Смелости тоже не занимать. Эти бойцы при виде опасности головы в панцирь не прячут. Вернутся с караула — и на тренировку по бегу. Тут пока есть, над чем работать», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального отделения ОНФ.
Там отметили, что ролик бойцы готовили к 1 апреля (День смеха). Но связь подвела и опубликовать видео оперативно не получилось. При съемках ни одна черепаха не пострадала.
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