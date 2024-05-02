02 мая 2024

Челябинские бойцы СВО показали черепашьи бега на фронте. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Екатеринбургский зоопарк. Екатеринбург, животные, черепаха
Ко Дню смеха бойцы планировали показать экспериментальное подразделение из черепах Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Челябинские бойцы, находящиеся на фронте, провели соревнования по черепашьим бегам. Видео подобного мероприятия 3 мая опубликовала пресс-служба реготделения Общенародного фронта (ОНФ), в шутку отметив, что до этого отделение из пресмыкающихся сходило в караул.

«Черепашье отделение заступило на службу и сразу идет в караул. Медленно, но отважно. С дисциплиной все в порядке — построились по росту. Смелости тоже не занимать. Эти бойцы при виде опасности головы в панцирь не прячут. Вернутся с караула — и на тренировку по бегу. Тут пока есть, над чем работать», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального отделения ОНФ.

Там отметили, что ролик бойцы готовили к 1 апреля (День смеха). Но связь подвела и опубликовать видео оперативно не получилось. При съемках ни одна черепаха не пострадала.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Челябинские бойцы, находящиеся на фронте, провели соревнования по черепашьим бегам. Видео подобного мероприятия 3 мая опубликовала пресс-служба реготделения Общенародного фронта (ОНФ), в шутку отметив, что до этого отделение из пресмыкающихся сходило в караул. «Черепашье отделение заступило на службу и сразу идет в караул. Медленно, но отважно. С дисциплиной все в порядке — построились по росту. Смелости тоже не занимать. Эти бойцы при виде опасности головы в панцирь не прячут. Вернутся с караула — и на тренировку по бегу. Тут пока есть, над чем работать», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального отделения ОНФ. Там отметили, что ролик бойцы готовили к 1 апреля (День смеха). Но связь подвела и опубликовать видео оперативно не получилось. При съемках ни одна черепаха не пострадала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...