07 февраля 2023

В Челябинской области возбудили уголовное дело после смерти первоклассницы в больнице

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседании по делу Тимура Бекмансурова в Пермском краевом суде. Пермь, уголовное дело, прокурор, следствие, гособвинитель, суд, преступление
Уголовное дело возбуждено по статье за причинение смерти по неосторожности Фото:

По факту смерти восьмилетней девочки в больнице Озерска (Челябинская область) на глазах у матери, в отношении медиков возбудили уголовное дело. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«В отношении неустановленных лиц из медработников больницы Озерска возбуждено уголовное дело. Следствие ведется по части 2 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей)», — уточнил URA.RU источник.

Причиной смерти был отек головного мозга и септический шок. URA.RU связалось со старшим помощником начальника СУ СКР области Владимиром Шишковым. Он пообещал дать комментарий позже.

София умерла на глазах у матери 4 февраля. По мнению родителей погибшей, все произошло из-за нерасторопности медиков в педиатрическом отделении. Прокуратура организовала проверку соблюдения требований при оказании медпомощи. В пресс-службе ведомства уточняли, что при выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

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По факту смерти восьмилетней девочки в больнице Озерска (Челябинская область) на глазах у матери, в отношении медиков возбудили уголовное дело. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «В отношении неустановленных лиц из медработников больницы Озерска возбуждено уголовное дело. Следствие ведется по части 2 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей)», — уточнил URA.RU источник. Причиной смерти был отек головного мозга и септический шок. URA.RU связалось со старшим помощником начальника СУ СКР области Владимиром Шишковым. Он пообещал дать комментарий позже. София умерла на глазах у матери 4 февраля. По мнению родителей погибшей, все произошло из-за нерасторопности медиков в педиатрическом отделении. Прокуратура организовала проверку соблюдения требований при оказании медпомощи. В пресс-службе ведомства уточняли, что при выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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