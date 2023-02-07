В Челябинской области возбудили уголовное дело после смерти первоклассницы в больнице

08 февраля 2023 в 13:32 Размер текста - 17 +

Уголовное дело возбуждено по статье за причинение смерти по неосторожности Фото: Сергей Русанов © URA.RU По факту смерти восьмилетней девочки в больнице Озерска (Челябинская область) на глазах у матери, в отношении медиков возбудили уголовное дело. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «В отношении неустановленных лиц из медработников больницы Озерска возбуждено уголовное дело. Следствие ведется по части 2 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей)», — уточнил URA.RU источник. Причиной смерти был отек головного мозга и септический шок. URA.RU связалось со старшим помощником начальника СУ СКР области Владимиром Шишковым. Он пообещал дать комментарий позже. София умерла на глазах у матери 4 февраля. По мнению родителей погибшей, все произошло из-за нерасторопности медиков в педиатрическом отделении. Прокуратура организовала проверку соблюдения требований при оказании медпомощи. В пресс-службе ведомства уточняли, что при выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

По факту смерти восьмилетней девочки в больнице Озерска (Челябинская область) на глазах у матери, в отношении медиков возбудили уголовное дело. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «В отношении неустановленных лиц из медработников больницы Озерска возбуждено уголовное дело. Следствие ведется по части 2 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей)», — уточнил URA.RU источник. Причиной смерти был отек головного мозга и септический шок. URA.RU связалось со старшим помощником начальника СУ СКР области Владимиром Шишковым. Он пообещал дать комментарий позже. София умерла на глазах у матери 4 февраля. По мнению родителей погибшей, все произошло из-за нерасторопности медиков в педиатрическом отделении. Прокуратура организовала проверку соблюдения требований при оказании медпомощи. В пресс-службе ведомства уточняли, что при выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.