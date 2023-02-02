02 февраля 2023

Челябинский депутат-фронтовик предложил проект подготовки специалистов по беспилотникам

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Голиков Олег. Челябинск, голиков олег
Олег Колесников считает, что выпускникам таких курсов найдется применение и в мирной жизни Фото:
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Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков, после объявления частичной мобилизации поступивший в армию и находящийся в зоне СВО, предложил развернуть в регионах центры подготовки операторов беспилотников и робототехников. Об этом он заявил 3 февраля.

«Обратился в Минцифры с предложением разработать госпрограмму создания региональных комплексов теоретической и практической подготовки кадров по направлению — беспилотные аппараты и робототехника. Считаю обязательными подобные курсы и в школах, и в техникумах и колледжах», — написал Голиков в своем telegram-канале.

По мнению народного избранника, выпускники таких курсов будут востребованы не только на фронте. Им также найдется широкое применение в сельском хозяйстве, нефтедобыче, кадастровой службе и других отраслях народного хозяйства.

Единоросс Голиков и его коллега по Госдуме, Олег Колесников, одними из первых написали заявления о призыве в ВС РФ осенью 2022 года. После получения повесток оба прошли курс боевого слаживания и сейчас служат в БАРС «Каскад», активно использующем БПЛА в целях разведки.

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Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков, после объявления частичной мобилизации поступивший в армию и находящийся в зоне СВО, предложил развернуть в регионах центры подготовки операторов беспилотников и робототехников. Об этом он заявил 3 февраля. «Обратился в Минцифры с предложением разработать госпрограмму создания региональных комплексов теоретической и практической подготовки кадров по направлению — беспилотные аппараты и робототехника. Считаю обязательными подобные курсы и в школах, и в техникумах и колледжах», — написал Голиков в своем telegram-канале. По мнению народного избранника, выпускники таких курсов будут востребованы не только на фронте. Им также найдется широкое применение в сельском хозяйстве, нефтедобыче, кадастровой службе и других отраслях народного хозяйства. Единоросс Голиков и его коллега по Госдуме, Олег Колесников, одними из первых написали заявления о призыве в ВС РФ осенью 2022 года. После получения повесток оба прошли курс боевого слаживания и сейчас служат в БАРС «Каскад», активно использующем БПЛА в целях разведки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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