Челябинский депутат-фронтовик предложил проект подготовки специалистов по беспилотникам

03 февраля 2023 в 16:05 Размер текста - 17 +

Олег Колесников считает, что выпускникам таких курсов найдется применение и в мирной жизни Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков, после объявления частичной мобилизации поступивший в армию и находящийся в зоне СВО, предложил развернуть в регионах центры подготовки операторов беспилотников и робототехников. Об этом он заявил 3 февраля. «Обратился в Минцифры с предложением разработать госпрограмму создания региональных комплексов теоретической и практической подготовки кадров по направлению — беспилотные аппараты и робототехника. Считаю обязательными подобные курсы и в школах, и в техникумах и колледжах», — написал Голиков в своем telegram-канале. По мнению народного избранника, выпускники таких курсов будут востребованы не только на фронте. Им также найдется широкое применение в сельском хозяйстве, нефтедобыче, кадастровой службе и других отраслях народного хозяйства. Единоросс Голиков и его коллега по Госдуме, Олег Колесников, одними из первых написали заявления о призыве в ВС РФ осенью 2022 года. После получения повесток оба прошли курс боевого слаживания и сейчас служат в БАРС «Каскад», активно использующем БПЛА в целях разведки.

Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков, после объявления частичной мобилизации поступивший в армию и находящийся в зоне СВО, предложил развернуть в регионах центры подготовки операторов беспилотников и робототехников. Об этом он заявил 3 февраля. «Обратился в Минцифры с предложением разработать госпрограмму создания региональных комплексов теоретической и практической подготовки кадров по направлению — беспилотные аппараты и робототехника. Считаю обязательными подобные курсы и в школах, и в техникумах и колледжах», — написал Голиков в своем telegram-канале. По мнению народного избранника, выпускники таких курсов будут востребованы не только на фронте. Им также найдется широкое применение в сельском хозяйстве, нефтедобыче, кадастровой службе и других отраслях народного хозяйства. Единоросс Голиков и его коллега по Госдуме, Олег Колесников, одними из первых написали заявления о призыве в ВС РФ осенью 2022 года. После получения повесток оба прошли курс боевого слаживания и сейчас служат в БАРС «Каскад», активно использующем БПЛА в целях разведки.