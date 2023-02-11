Захарова призвала собрать экстренный саммит НАТО после обвинения США в подрыве «Северных потоков»

12 февраля 2023 в 01:53 Размер текста - 17 +

Мария Захарова призвала военно-политический блок разобраться с фактами о причастности Вашингтона к подрыву газопровода РФ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» После добытых фактов о причастности США к диверсиям на «Северных потоках» необходимо созвать экстренный саммит НАТО. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Ну что? Где натовские специалисты по новичкам и дохлым уткам, которые раз в год регулярно выдвигали абсурдные обвинения на пустом месте, заявляя, что у них хайли лайкли (с высокой долей вероятности — прим. URA.RU) есть факты? Они никогда никаких фактов никому не предъявляли», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она перечислила факты, позволяющие провести саммит. Среди них — взрыв трубопровода, мотив, косвенные улики, добытые журналистами. «Так когда же соберется экстренный саммит НАТО для разбора ситуации?» — задалась вопросом представитель МИД РФ. Американский журналист Сеймур Херш провел расследование причастности Вашингтона к подрывам «Северных потоков» в сентябре 2022 года. Ему удалось выяснить, что под руководством ЦРУ в США была сформирована рабочая группа, которая занималась разработкой операции, в процессе которой водолазы должны были заложить взрывчатку. Известный американский журналист Сеймур Херш высказал мнение о том, что теперь у России есть право нанести любой инфраструктурный удар по Западу, передает телеканал 360.

После добытых фактов о причастности США к диверсиям на «Северных потоках» необходимо созвать экстренный саммит НАТО. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Ну что? Где натовские специалисты по новичкам и дохлым уткам, которые раз в год регулярно выдвигали абсурдные обвинения на пустом месте, заявляя, что у них хайли лайкли (с высокой долей вероятности — прим. URA.RU) есть факты? Они никогда никаких фактов никому не предъявляли», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она перечислила факты, позволяющие провести саммит. Среди них — взрыв трубопровода, мотив, косвенные улики, добытые журналистами. «Так когда же соберется экстренный саммит НАТО для разбора ситуации?» — задалась вопросом представитель МИД РФ. Американский журналист Сеймур Херш провел расследование причастности Вашингтона к подрывам «Северных потоков» в сентябре 2022 года. Ему удалось выяснить, что под руководством ЦРУ в США была сформирована рабочая группа, которая занималась разработкой операции, в процессе которой водолазы должны были заложить взрывчатку. Известный американский журналист Сеймур Херш высказал мнение о том, что теперь у России есть право нанести любой инфраструктурный удар по Западу, передает телеканал 360.