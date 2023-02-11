Копейские инспекторы ДПС поучаствовали в реанимации женщины

В Копейске инспекторы ДПС помогли вынести из квартиры женщину к скорой помощи

12 февраля 2023 в 13:20 Размер текста - 17 +

Экипаж ДПС нес службу по надзору за дорожным движением, когда когда к инспекторам обратились с просьбой о помощи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Копейске инспекторы ДПС помогли вынести на носилках из квартиры с четвертого этажа женщину, за которой приехал реанимационный автомобиль. Об этом сообщило ГУ МВД по Челябинской области. «Экипаж дорожно-патрульной службы в составе лейтенанта полиции Сергея Иванченко и младшего лейтенанта полиции Максима Киселева нес службу по надзору за дорожным движением на проспекте Победы. Около 10:00 к ним обратилась женщина с просьбой помочь спустить больную, нетранспортабельную мать с четвертого этажа, за которой приехала скорая помощь», — сообщила URA.RU пресс-служба ГУ МВД по региону. Как рассказали в пресс-службе, инспекторы ДПС незамедлительно откликнулись на призыв копейчанки. Они вынесли из квартиры на носилках больную женщину и помогли медработникам расположить ее в автомобиле. За отзывчивость и внимательное отношение к людям жительница Копейска разместила в социальной сети в одном из местных пабликов пост благодарности полицейским. Ранее, как писало URA.RU, в Челябинской области инспекторы ДПС оказали помощь водителю и пассажирам автобуса, у которого отказали тормоза в Ашинском районе в сильный мороз. На помощь водителю и пассажирам прибыли экипажи «261» и «288» областного полка ДПС. Госавтоинспекторы помогли пересадить людей в другой попутный автобус, а затем остались вместе с водителем устранять неисправность. На ремонт тормозной системы понадобилось два часа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Копейске инспекторы ДПС помогли вынести на носилках из квартиры с четвертого этажа женщину, за которой приехал реанимационный автомобиль. Об этом сообщило ГУ МВД по Челябинской области. «Экипаж дорожно-патрульной службы в составе лейтенанта полиции Сергея Иванченко и младшего лейтенанта полиции Максима Киселева нес службу по надзору за дорожным движением на проспекте Победы. Около 10:00 к ним обратилась женщина с просьбой помочь спустить больную, нетранспортабельную мать с четвертого этажа, за которой приехала скорая помощь», — сообщила URA.RU пресс-служба ГУ МВД по региону. Как рассказали в пресс-службе, инспекторы ДПС незамедлительно откликнулись на призыв копейчанки. Они вынесли из квартиры на носилках больную женщину и помогли медработникам расположить ее в автомобиле. За отзывчивость и внимательное отношение к людям жительница Копейска разместила в социальной сети в одном из местных пабликов пост благодарности полицейским. Ранее, как писало URA.RU, в Челябинской области инспекторы ДПС оказали помощь водителю и пассажирам автобуса, у которого отказали тормоза в Ашинском районе в сильный мороз. На помощь водителю и пассажирам прибыли экипажи «261» и «288» областного полка ДПС. Госавтоинспекторы помогли пересадить людей в другой попутный автобус, а затем остались вместе с водителем устранять неисправность. На ремонт тормозной системы понадобилось два часа.