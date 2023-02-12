Пассажиры автобуса попали в ДТП на трассе Екатеринбург-Тюмень. Фото

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Авария произошла 12 февраля в 15:30 на трассе Екатеринбург-Тюмень Фото:

На трассе Екатеринбург-Тюмень 12 февраля в 15:30 автобус Kia столкнулся с легковым автомобилем Mazda. В автобусе находились 30 человек, сообщили URA.RU в ГИБДД по Свердловской области.

«По предварительным данным, водитель автобуса не выдержал безопасную дистанцию и врезался в иномарку», — говорится в сообщении. Авария произошла на 24-м километре автодороги Екатеринбург-Тюмень.

В Госавтоинспекции рассказали, что автобусом управлял 51-летний мужчина. Легковым автомобилем управлял 36-летний водитель. В ДТП никто не пострадал. «Установлено, что автобус двигался по маршруту Слобода Туринская-Екатеринбург. По данному происшествию организована проверка», — добавили в ведомстве.

В салоне автобуса находились 30 пассажиров
Фото:

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На трассе Екатеринбург-Тюмень 12 февраля в 15:30 автобус Kia столкнулся с легковым автомобилем Mazda. В автобусе находились 30 человек, сообщили URA.RU в ГИБДД по Свердловской области. «По предварительным данным, водитель автобуса не выдержал безопасную дистанцию и врезался в иномарку», — говорится в сообщении. Авария произошла на 24-м километре автодороги Екатеринбург-Тюмень. В Госавтоинспекции рассказали, что автобусом управлял 51-летний мужчина. Легковым автомобилем управлял 36-летний водитель. В ДТП никто не пострадал. «Установлено, что автобус двигался по маршруту Слобода Туринская-Екатеринбург. По данному происшествию организована проверка», — добавили в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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