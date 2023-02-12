Пассажиры автобуса попали в ДТП на трассе Екатеринбург-Тюмень. Фото

12 февраля 2023 в 18:45 Размер текста - 17 +

Авария произошла 12 февраля в 15:30 на трассе Екатеринбург-Тюмень Фото: ГИБДД по Свердловской области На трассе Екатеринбург-Тюмень 12 февраля в 15:30 автобус Kia столкнулся с легковым автомобилем Mazda. В автобусе находились 30 человек, сообщили URA.RU в ГИБДД по Свердловской области. «По предварительным данным, водитель автобуса не выдержал безопасную дистанцию и врезался в иномарку», — говорится в сообщении. Авария произошла на 24-м километре автодороги Екатеринбург-Тюмень. В Госавтоинспекции рассказали, что автобусом управлял 51-летний мужчина. Легковым автомобилем управлял 36-летний водитель. В ДТП никто не пострадал. «Установлено, что автобус двигался по маршруту Слобода Туринская-Екатеринбург. По данному происшествию организована проверка», — добавили в ведомстве. В салоне автобуса находились 30 пассажиров Фото: ГИБДД по Свердловской области

На трассе Екатеринбург-Тюмень 12 февраля в 15:30 автобус Kia столкнулся с легковым автомобилем Mazda. В автобусе находились 30 человек, сообщили URA.RU в ГИБДД по Свердловской области. «По предварительным данным, водитель автобуса не выдержал безопасную дистанцию и врезался в иномарку», — говорится в сообщении. Авария произошла на 24-м километре автодороги Екатеринбург-Тюмень. В Госавтоинспекции рассказали, что автобусом управлял 51-летний мужчина. Легковым автомобилем управлял 36-летний водитель. В ДТП никто не пострадал. «Установлено, что автобус двигался по маршруту Слобода Туринская-Екатеринбург. По данному происшествию организована проверка», — добавили в ведомстве.