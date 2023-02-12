Свердловчанин устранил протечку в подвале, перекрыв воду соседям

13 февраля 2023 в 11:49 Размер текста - 17 +

Житель поселка Арти из-за постоянных протечек перекрыл полностью воду Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В поселке Арти (Свердловская область) местный житель, устав от протечек в магистральной трубе, которая проходит через его подвал, установил запорный кран. В результате его соседи остались без воды и попытались вернуть ее через суд, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда. «Комиссия „Водоканала“ вышла на обследование объекта и обнаружила в подвальном помещении квартиры Владимира С. на магистральной трубе кран, который перекрывает подачу питьевой воды в квартиру соседей. Устранить нарушения мужчина отказался. Тогда Галина и Василий Г. обратились с иском в Артинский районный суд», — рассказывают подробности в суде. Артинский районный суд полностью удовлетворил иск. Ответчик попытался обжаловать решение и приводил аргумент о том, что если убрать запорный кран, то его подвал продолжит топить. Суд второй инстанции не стал отменять решение первой, и теперь Владимир С. обязан вернуть воду соседям.

В поселке Арти (Свердловская область) местный житель, устав от протечек в магистральной трубе, которая проходит через его подвал, установил запорный кран. В результате его соседи остались без воды и попытались вернуть ее через суд, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда. «Комиссия „Водоканала“ вышла на обследование объекта и обнаружила в подвальном помещении квартиры Владимира С. на магистральной трубе кран, который перекрывает подачу питьевой воды в квартиру соседей. Устранить нарушения мужчина отказался. Тогда Галина и Василий Г. обратились с иском в Артинский районный суд», — рассказывают подробности в суде. Артинский районный суд полностью удовлетворил иск. Ответчик попытался обжаловать решение и приводил аргумент о том, что если убрать запорный кран, то его подвал продолжит топить. Суд второй инстанции не стал отменять решение первой, и теперь Владимир С. обязан вернуть воду соседям.