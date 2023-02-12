12 февраля 2023

Свердловчанин устранил протечку в подвале, перекрыв воду соседям

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Житель поселка Арти из-за постоянных протечек перекрыл полностью воду Фото:

В поселке Арти (Свердловская область) местный житель, устав от протечек в магистральной трубе, которая проходит через его подвал, установил запорный кран. В результате его соседи остались без воды и попытались вернуть ее через суд, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

«Комиссия „Водоканала“ вышла на обследование объекта и обнаружила в подвальном помещении квартиры Владимира С. на магистральной трубе кран, который перекрывает подачу питьевой воды в квартиру соседей. Устранить нарушения мужчина отказался. Тогда Галина и Василий Г. обратились с иском в Артинский районный суд», — рассказывают подробности в суде.

Артинский районный суд полностью удовлетворил иск. Ответчик попытался обжаловать решение и приводил аргумент о том, что если убрать запорный кран, то его подвал продолжит топить. Суд второй инстанции не стал отменять решение первой, и теперь Владимир С. обязан вернуть воду соседям.

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В поселке Арти (Свердловская область) местный житель, устав от протечек в магистральной трубе, которая проходит через его подвал, установил запорный кран. В результате его соседи остались без воды и попытались вернуть ее через суд, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда. «Комиссия „Водоканала“ вышла на обследование объекта и обнаружила в подвальном помещении квартиры Владимира С. на магистральной трубе кран, который перекрывает подачу питьевой воды в квартиру соседей. Устранить нарушения мужчина отказался. Тогда Галина и Василий Г. обратились с иском в Артинский районный суд», — рассказывают подробности в суде. Артинский районный суд полностью удовлетворил иск. Ответчик попытался обжаловать решение и приводил аргумент о том, что если убрать запорный кран, то его подвал продолжит топить. Суд второй инстанции не стал отменять решение первой, и теперь Владимир С. обязан вернуть воду соседям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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