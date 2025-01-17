Старейшее горно-обогатительное предприятие Урала уличили в ядовитых выбросах

Росприроднадзор выявил нарушения на Высокогорском горно-обогатительном комбинате

17 января 2025 в 18:42 Размер текста - 17 +

Росприроднадзор выявил нарушения экологического законодательства (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Инспекторы Уральского управления Росприроднадзора завершили проверку ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» (ВГОК) в Нижнем Тагиле, в ходе которой были выявлены серьезные нарушения экологического законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Предприятие нарушило законодательство, разместив промышленные отходы без необходимого комплексного экологического разрешения, что может нанести серьезный ущерб окружающей среде. Недостаточный контроль за складированием отходов увеличивает риск загрязнения почвы, воды и воздуха. Кроме того, в отчетах об экологическом контроле были выявлены неполные и недостоверные данные. Также комбинат проводил мониторинг подземных вод, не учитывая фоновые данные, что затрудняет оценку реального уровня загрязнения и определение его источника. Управление выдало предприятию предписание об устранении нарушений. В ближайшее время против юридических и должностных лиц компании будут возбуждены административные дела. ОАО «Высокогорский ГОК» — старейшее горно-обогатительное предприятие Урала и одно из крупнейших горнодобывающих предприятий в регионе, входит в группу компаний НПРО «Урал». Осуществляет добычу и обогащение руд месторождений Высокогорской группы, Естюнинского и Гороблагодатского месторождений. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Инспекторы Уральского управления Росприроднадзора завершили проверку ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» (ВГОК) в Нижнем Тагиле, в ходе которой были выявлены серьезные нарушения экологического законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Предприятие нарушило законодательство, разместив промышленные отходы без необходимого комплексного экологического разрешения, что может нанести серьезный ущерб окружающей среде. Недостаточный контроль за складированием отходов увеличивает риск загрязнения почвы, воды и воздуха. Кроме того, в отчетах об экологическом контроле были выявлены неполные и недостоверные данные. Также комбинат проводил мониторинг подземных вод, не учитывая фоновые данные, что затрудняет оценку реального уровня загрязнения и определение его источника. Управление выдало предприятию предписание об устранении нарушений. В ближайшее время против юридических и должностных лиц компании будут возбуждены административные дела. ОАО «Высокогорский ГОК» — старейшее горно-обогатительное предприятие Урала и одно из крупнейших горнодобывающих предприятий в регионе, входит в группу компаний НПРО «Урал». Осуществляет добычу и обогащение руд месторождений Высокогорской группы, Естюнинского и Гороблагодатского месторождений.