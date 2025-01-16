Происшествия Стало известно, по чьей машине гаишники устроили стрельбу во время погони на Химмаше Opel, по которому гаишники стреляли на Химмаше, принадлежит уроженке Челябинска 17 января 2025 в 15:00 Размер текста - 17 + Погоню за иномаркой вели три машины ДПС (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Автомобиль марки Opel желтого цвета, который стал объектом погони дорожно-патрульной службы 16 января на Химмаше в Екатеринбурге, принадлежит 50-летней женщине из Челябинской области. Чтобы остановить нарушительницу, гаишники применили огнестрельное оружие. «За рулем автомобиля находилась 50-летняя жительница Челябинской области. Она была пьяна. Изначально информация о ней поступила в отдел МВД России по Каслинскому району», — пишет е1.ru. Сотрудники ДПС предприняли попытки остановить автомобиль, однако водитель проигнорировала требования и попыталась скрыться. В результате погони, в которой было задействовано три автомобиля дорожно-патрульной службы, гаишники были вынуждены применить огнестрельное оружие для блокировки Opel. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Автомобиль марки Opel желтого цвета, который стал объектом погони дорожно-патрульной службы 16 января на Химмаше в Екатеринбурге, принадлежит 50-летней женщине из Челябинской области. Чтобы остановить нарушительницу, гаишники применили огнестрельное оружие. «За рулем автомобиля находилась 50-летняя жительница Челябинской области. Она была пьяна. Изначально информация о ней поступила в отдел МВД России по Каслинскому району», — пишет е1.ru. Сотрудники ДПС предприняли попытки остановить автомобиль, однако водитель проигнорировала требования и попыталась скрыться. В результате погони, в которой было задействовано три автомобиля дорожно-патрульной службы, гаишники были вынуждены применить огнестрельное оружие для блокировки Opel. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям