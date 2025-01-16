16 января 2025

Стало известно, по чьей машине гаишники устроили стрельбу во время погони на Химмаше

Opel, по которому гаишники стреляли на Химмаше, принадлежит уроженке Челябинска
© Служба новостей «URA.RU»
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Новые автомобили для УГИБДД по Свердловской области. Екатеринбург, дорожно патрульная служба, дпс
Погоню за иномаркой вели три машины ДПС (архивное фото) Фото:

Автомобиль марки Opel желтого цвета, который стал объектом погони дорожно-патрульной службы 16 января на Химмаше в Екатеринбурге, принадлежит 50-летней женщине из Челябинской области. Чтобы остановить нарушительницу, гаишники применили огнестрельное оружие.

«За рулем автомобиля находилась 50-летняя жительница Челябинской области. Она была пьяна. Изначально информация о ней поступила в отдел МВД России по Каслинскому району», — пишет е1.ru.

Сотрудники ДПС предприняли попытки остановить автомобиль, однако водитель проигнорировала требования и попыталась скрыться. В результате погони, в которой было задействовано три автомобиля дорожно-патрульной службы, гаишники были вынуждены применить огнестрельное оружие для блокировки Opel.

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Автомобиль марки Opel желтого цвета, который стал объектом погони дорожно-патрульной службы 16 января на Химмаше в Екатеринбурге, принадлежит 50-летней женщине из Челябинской области. Чтобы остановить нарушительницу, гаишники применили огнестрельное оружие. «За рулем автомобиля находилась 50-летняя жительница Челябинской области. Она была пьяна. Изначально информация о ней поступила в отдел МВД России по Каслинскому району», — пишет е1.ru. Сотрудники ДПС предприняли попытки остановить автомобиль, однако водитель проигнорировала требования и попыталась скрыться. В результате погони, в которой было задействовано три автомобиля дорожно-патрульной службы, гаишники были вынуждены применить огнестрельное оружие для блокировки Opel.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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