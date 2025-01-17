После скандала из школ Екатеринбурга изымут книги по астрологии

Из екатеринбургских школ изымут пособия по астрологии Нины Вохринцевой
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Алексей Текслер на открытии новой школы в микрорайоне «Твоя Привилегия». Челябинск , гимназия, урок, класс, ученики, учеба, школьный класс, школа, школьники, занятия, лицей
Пособия были переданы в рамках новогодней акции (архивное фото) Фото:

После скандала в Екатеринбурге из школ и детских садов решили изъять книги по астрологии, которые были подарены в рамках новогодней акции. Эти издания, автором которых является Нина Вохринцева, называющая себя «магистром астрологических наук», были распределены в учебных заведениях в рамках новогодней благотворительной акции.

Согласно информации E1.ru, целью этого пособия было обучение родителей, учителей и воспитателей. В каждую школу было отправлено по 30 экземпляров книг, а в детские сады — по 29. Публикации содержали в себе восточные и зодиакальные гороскопы, а также разделы «Луна и ребенок» и «Какие вы родители».

URA.RU обратилось за комментарием в департамент образования Екатеринбурга. Там заявили, что книги вернут обратно в благотворительный фонд «Россиночка».

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После скандала в Екатеринбурге из школ и детских садов решили изъять книги по астрологии, которые были подарены в рамках новогодней акции. Эти издания, автором которых является Нина Вохринцева, называющая себя «магистром астрологических наук», были распределены в учебных заведениях в рамках новогодней благотворительной акции. Согласно информации E1.ru, целью этого пособия было обучение родителей, учителей и воспитателей. В каждую школу было отправлено по 30 экземпляров книг, а в детские сады — по 29. Публикации содержали в себе восточные и зодиакальные гороскопы, а также разделы «Луна и ребенок» и «Какие вы родители». URA.RU обратилось за комментарием в департамент образования Екатеринбурга. Там заявили, что книги вернут обратно в благотворительный фонд «Россиночка».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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