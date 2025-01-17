После скандала из школ Екатеринбурга изымут книги по астрологии

Из екатеринбургских школ изымут пособия по астрологии Нины Вохринцевой

17 января 2025 в 17:32 Размер текста - 17 +

Пособия были переданы в рамках новогодней акции (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU После скандала в Екатеринбурге из школ и детских садов решили изъять книги по астрологии, которые были подарены в рамках новогодней акции. Эти издания, автором которых является Нина Вохринцева, называющая себя «магистром астрологических наук», были распределены в учебных заведениях в рамках новогодней благотворительной акции. Согласно информации E1.ru, целью этого пособия было обучение родителей, учителей и воспитателей. В каждую школу было отправлено по 30 экземпляров книг, а в детские сады — по 29. Публикации содержали в себе восточные и зодиакальные гороскопы, а также разделы «Луна и ребенок» и «Какие вы родители». URA.RU обратилось за комментарием в департамент образования Екатеринбурга. Там заявили, что книги вернут обратно в благотворительный фонд «Россиночка». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После скандала в Екатеринбурге из школ и детских садов решили изъять книги по астрологии, которые были подарены в рамках новогодней акции. Эти издания, автором которых является Нина Вохринцева, называющая себя «магистром астрологических наук», были распределены в учебных заведениях в рамках новогодней благотворительной акции. Согласно информации E1.ru, целью этого пособия было обучение родителей, учителей и воспитателей. В каждую школу было отправлено по 30 экземпляров книг, а в детские сады — по 29. Публикации содержали в себе восточные и зодиакальные гороскопы, а также разделы «Луна и ребенок» и «Какие вы родители». URA.RU обратилось за комментарием в департамент образования Екатеринбурга. Там заявили, что книги вернут обратно в благотворительный фонд «Россиночка».