После скандала из школ Екатеринбурга изымут книги по астрологии

После скандала в Екатеринбурге из школ и детских садов решили изъять книги по астрологии, которые были подарены в рамках новогодней акции. Эти издания, автором которых является Нина Вохринцева, называющая себя «магистром астрологических наук», были распределены в учебных заведениях в рамках новогодней благотворительной акции.
Согласно информации E1.ru, целью этого пособия было обучение родителей, учителей и воспитателей. В каждую школу было отправлено по 30 экземпляров книг, а в детские сады — по 29. Публикации содержали в себе восточные и зодиакальные гороскопы, а также разделы «Луна и ребенок» и «Какие вы родители».
URA.RU обратилось за комментарием в департамент образования Екатеринбурга. Там заявили, что книги вернут обратно в благотворительный фонд «Россиночка».
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