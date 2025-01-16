В Свердловской области выписали штрафов на миллионы за грязную воду

В 2024 году в Свердловской области было выписано 182 штрафа на общую сумму 2,1 миллиона рублей за нарушения, связанные с качеством питьевой воды. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.
«В 2024 году Роспотребнадзор выявил нарушения санитарного законодательства в сфере питьевой воды, что привело к наложению 182 штрафов на сумму 2,1 миллиона рублей. Также было выдано 32 предупреждения, подано 25 исков в суд и направлено 255 предложений в органы местного самоуправления», — говорится в сообщении ведомства.
В ходе проведенного анализа качества питьевой воды за прошлый год было установлено, что 87,3% образцов соответствуют установленным санитарно-химическим стандартам, 94,9% — микробиологическим требованиям, а все 100% — паразитологическим нормативам. Процент населения, имеющего доступ к качественной воде, увеличился и составил 85,39% в 2024 году по сравнению с 84,42% в 2023 году. Среди городского населения этот показатель также вырос и достиг 89,01%, что превышает уровень предыдущего года, равный 88,2%.
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