В Екатеринбург привезут деревянных цветных идолов и картины символистов

Новые выставки пройдут на пяти площадках ЕМИИ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбургский музей изобразительного искусства (ЕМИИ) анонсировал выставки, которые ожидаются в 2023—2024 годах. Среди именитых картин, которые прибудут в столицу Урала в ближайшее время — деревянные скульптуры богов, работы художника Кузьмы Петрова-Водкина и картины из собрания Государственного Эрмитажа. Презентовал грядущие экспозиции директор ЕМИИ Никита Корытин.

«Выставка „Спасенные боги“ из собраний Пермской художественной галереи — это уникальное цельное явление. Большая часть коллекции фонда отреставрирована, это будет самый большой проект, который когда-либо Пермь выдавала за пределы своего музея», — пояснил Корытин. Планируется, что экспозиция откроется в мае—августе 2023 года.

Также в ноябре 2023 — феврале 2024 года в Екатеринбург планируют привезти произведения Кузьмы Петрова-Водкина и его ученика Павла Голубятникова. В рамках выставки ожидается представление 90 работ. «Наш самый радикальный проект — это „Свердловский андеграунд“. Сейчас очень много внимания к этой нише искусства, и мы, конечно, хотим сказать свое слово и сделать азбуку андеграунда, которая отразит все направления неофициального искусства», — анонсировал директор ЕМИИ еще одну выставку июня-сентября нынешнего года.

Также с 18 ноября посетителям музея станет доступна выставка одного шедевра из собрания Государственного Эрмитажа, однако, что это будет за предмет, представители музея пока не раскрывают. Зато делятся информацией, что в этом году в ноябре екатеринбуржцам представят выставку, посвященную личности Петра Великого и его жены Екатерины I. «Поскольку проект будет проходить в год празднования 300-летия юбилея названного в честь Екатерины I города, в экспозицию будет включен специальный раздел, посвященный основанию Екатеринбурга», — заявляют представители ЕМИИ. Все работы поступят в Екатеринбург также из питерского «Эрмитажа».

Ранее Корытов презентовал обновленный Большой выставочный зал «Эрмитаж-Урала», который откроют для посетителей спустя восемь лет. Зал станет доступен с 9 марта.