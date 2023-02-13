В Березниках умер бывший депутат и ведущий местного ТВ

Сообщается, что Олег Колпаков умер от сердечного приступа Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Березниках (Пермский край) скончался экс-депутат местной городской думы и бывший ведущий на телеканале «Свое ТВ» Олег Колпаков. О смерти сообщают в соцсетях.

«Сегодня ночью умер Олег Колпаков. Ночью Олег остался дежурить на работе и у него произошел сердечный приступ», — сообщается в группе «Все Березники» в соцсети «ВКонтакте».

Олег Колпаков известен жителям Березников как ведущий программы «Диалог с мэром» на канале «Свое ТВ» и как бывший депутат гордумы. Также Колпаков был работником культуры в Усолье и Романово, позже был назначен на должность директора березниковского дома престарелых и инвалидов.