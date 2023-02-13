13 февраля 2023

В Березниках умер бывший депутат и ведущий местного ТВ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт иллюстрации к новостям о погибщих в ходе СВО. Пермь, днр, лнр, траур, прощание, похороны, сво, погибщий
Сообщается, что Олег Колпаков умер от сердечного приступа Фото:

В Березниках (Пермский край) скончался экс-депутат местной городской думы и бывший ведущий на телеканале «Свое ТВ» Олег Колпаков. О смерти сообщают в соцсетях.

«Сегодня ночью умер Олег Колпаков. Ночью Олег остался дежурить на работе и у него произошел сердечный приступ», — сообщается в группе «Все Березники» в соцсети «ВКонтакте».

Олег Колпаков известен жителям Березников как ведущий программы «Диалог с мэром» на канале «Свое ТВ» и как бывший депутат гордумы. Также Колпаков был работником культуры в Усолье и Романово, позже был назначен на должность директора березниковского дома престарелых и инвалидов.

О важных для каждого пермяка событиях — в Telegram-канале «Большая Пермь». Подпишитесь, жмите на ссылку.

В Березниках (Пермский край) скончался экс-депутат местной городской думы и бывший ведущий на телеканале «Свое ТВ» Олег Колпаков. О смерти сообщают в соцсетях. «Сегодня ночью умер Олег Колпаков. Ночью Олег остался дежурить на работе и у него произошел сердечный приступ», — сообщается в группе «Все Березники» в соцсети «ВКонтакте». Олег Колпаков известен жителям Березников как ведущий программы «Диалог с мэром» на канале «Свое ТВ» и как бывший депутат гордумы. Также Колпаков был работником культуры в Усолье и Романово, позже был назначен на должность директора березниковского дома престарелых и инвалидов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...