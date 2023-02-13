Мэр Сургута ответил на критику о редких встречах с жителями города

14 февраля 2023 в 14:02 Размер текста - 17 +

Андрей Филатов всегда отвечает, если необходимо его участие Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Главе Сургута Андрею Филатову во время ежегодного отчета о проделанной работе перед депутатским корпусом пришлось объясняться с жителями города из-за редких встреч с сургутянами. С вопросом к мэру города обратился местный общественник Сергей Глинский, передает корреспондент URA.RU из думы города. «Хотел бы сделать небольшое пожелание, которое связано с работой с жителями. А именно о личном приеме граждан. За год Андрей Сергеевич принял, по официальным данным, 20 человек. Мне кажется, этого количества недостаточно», — заявил Глинский. В свою очередь Филатов сообщил, что задача главы — не провести наибольшее количество встреч, а решить как можно больше проблем жителей всего города. При этом мэр Сургута отметил, что, несмотря на редкие встречи, нужды и потребности горожан он знает благодаря работе подразделений администрации города и депутатскому корпусу, которые постоянно в контакте с сургутянами. «Задача главы не в том, чтобы провести множество встреч и, как вы сказали, что-то ответить. Задача главы заключается в решении явных, насущных, точечно ориентированных потребностях сургутян. А если необходимо мое участие для решения вопроса, я всегда участвую и выделяю для этого время», — сообщил Филатов. Также глава Сургута отметил работу своей администрации. Часть вопросов, с которыми к нему обращаются жители, решается на уровне его замов и отпадает необходимость прямой беседы. В свою очередь, в администрации заявили, что Глинский был неоднократно принят заместителями Филатова, а также записан на прием к главе, но не явился, сославшись на болезнь. Ранее URA.RU сообщало, что глава Сургута увеличил бюджет города, отказавшись от дотации округа. Это принесло Сургуту почти 37 миллионов рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главе Сургута Андрею Филатову во время ежегодного отчета о проделанной работе перед депутатским корпусом пришлось объясняться с жителями города из-за редких встреч с сургутянами. С вопросом к мэру города обратился местный общественник Сергей Глинский, передает корреспондент URA.RU из думы города. «Хотел бы сделать небольшое пожелание, которое связано с работой с жителями. А именно о личном приеме граждан. За год Андрей Сергеевич принял, по официальным данным, 20 человек. Мне кажется, этого количества недостаточно», — заявил Глинский. В свою очередь Филатов сообщил, что задача главы — не провести наибольшее количество встреч, а решить как можно больше проблем жителей всего города. При этом мэр Сургута отметил, что, несмотря на редкие встречи, нужды и потребности горожан он знает благодаря работе подразделений администрации города и депутатскому корпусу, которые постоянно в контакте с сургутянами. «Задача главы не в том, чтобы провести множество встреч и, как вы сказали, что-то ответить. Задача главы заключается в решении явных, насущных, точечно ориентированных потребностях сургутян. А если необходимо мое участие для решения вопроса, я всегда участвую и выделяю для этого время», — сообщил Филатов. Также глава Сургута отметил работу своей администрации. Часть вопросов, с которыми к нему обращаются жители, решается на уровне его замов и отпадает необходимость прямой беседы. В свою очередь, в администрации заявили, что Глинский был неоднократно принят заместителями Филатова, а также записан на прием к главе, но не явился, сославшись на болезнь. Ранее URA.RU сообщало, что глава Сургута увеличил бюджет города, отказавшись от дотации округа. Это принесло Сургуту почти 37 миллионов рублей.