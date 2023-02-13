13 февраля 2023
12 февраля 2023

Мэр Сургута ответил на критику о редких встречах с жителями города

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Филатовым. Сургут, филатов андрей
Андрей Филатов всегда отвечает, если необходимо его участие Фото:

Главе Сургута Андрею Филатову во время ежегодного отчета о проделанной работе перед депутатским корпусом пришлось объясняться с жителями города из-за редких встреч с сургутянами. С вопросом к мэру города обратился местный общественник Сергей Глинский, передает корреспондент URA.RU из думы города.

«Хотел бы сделать небольшое пожелание, которое связано с работой с жителями. А именно о личном приеме граждан. За год Андрей Сергеевич принял, по официальным данным, 20 человек. Мне кажется, этого количества недостаточно», — заявил Глинский.

В свою очередь Филатов сообщил, что задача главы — не провести наибольшее количество встреч, а решить как можно больше проблем жителей всего города. При этом мэр Сургута отметил, что, несмотря на редкие встречи, нужды и потребности горожан он знает благодаря работе подразделений администрации города и депутатскому корпусу, которые постоянно в контакте с сургутянами. «Задача главы не в том, чтобы провести множество встреч и, как вы сказали, что-то ответить. Задача главы заключается в решении явных, насущных, точечно ориентированных потребностях сургутян. А если необходимо мое участие для решения вопроса, я всегда участвую и выделяю для этого время», — сообщил Филатов.

Также глава Сургута отметил работу своей администрации. Часть вопросов, с которыми к нему обращаются жители, решается на уровне его замов и отпадает необходимость прямой беседы. В свою очередь, в администрации заявили, что Глинский был неоднократно принят заместителями Филатова, а также записан на прием к главе, но не явился, сославшись на болезнь.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Сургута увеличил бюджет города, отказавшись от дотации округа. Это принесло Сургуту почти 37 миллионов рублей.

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Главе Сургута Андрею Филатову во время ежегодного отчета о проделанной работе перед депутатским корпусом пришлось объясняться с жителями города из-за редких встреч с сургутянами. С вопросом к мэру города обратился местный общественник Сергей Глинский, передает корреспондент URA.RU из думы города. «Хотел бы сделать небольшое пожелание, которое связано с работой с жителями. А именно о личном приеме граждан. За год Андрей Сергеевич принял, по официальным данным, 20 человек. Мне кажется, этого количества недостаточно», — заявил Глинский. В свою очередь Филатов сообщил, что задача главы — не провести наибольшее количество встреч, а решить как можно больше проблем жителей всего города. При этом мэр Сургута отметил, что, несмотря на редкие встречи, нужды и потребности горожан он знает благодаря работе подразделений администрации города и депутатскому корпусу, которые постоянно в контакте с сургутянами. «Задача главы не в том, чтобы провести множество встреч и, как вы сказали, что-то ответить. Задача главы заключается в решении явных, насущных, точечно ориентированных потребностях сургутян. А если необходимо мое участие для решения вопроса, я всегда участвую и выделяю для этого время», — сообщил Филатов. Также глава Сургута отметил работу своей администрации. Часть вопросов, с которыми к нему обращаются жители, решается на уровне его замов и отпадает необходимость прямой беседы. В свою очередь, в администрации заявили, что Глинский был неоднократно принят заместителями Филатова, а также записан на прием к главе, но не явился, сославшись на болезнь. Ранее URA.RU сообщало, что глава Сургута увеличил бюджет города, отказавшись от дотации округа. Это принесло Сургуту почти 37 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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