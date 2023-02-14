Пермскому рецидивисту, зарубившему топором сожителя матери, дали 10 лет

Орудием убийства оказался топор Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Пермском крае вынесли приговор в отношении жителя Краснокамска, зарубившего топором сожителя своей матери. 34-летний пермяк признан виновным по статье «Убийство» (ч.1. ст. 105 УК РФ) и получил 10 лет. Ранее он уже был осужден за совершение аналогичного преступления, сообщается на сайте СУ СК по Пермскому краю.

«Житель Краснокамска признан виновным в совершении убийства. Следствием и судом установлено, что в ночное время 7 августа 2022 года виновный находился в деревне Васькино в гостях у своей матери. После совместного употребления спиртных напитков с ее сожителем, из личной неприязни к последнему, вооружился топором и нанес потерпевшему множественные удары по телу», — указано на сайте краевого управления СКР.

Травмы, полученные потерпевшим, оказались не совместимы с жизнью, он скончался на месте происшествия. Преступнику назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.