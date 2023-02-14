На месте ДТП организовано реверсивное движение
На 1560 км автодороги М-5 Урал в Ашинском районе Челябинской области 15 февраля столкнулись четыре автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД региона.
«На территории Ашинского района в сторону города Челябинска в 17:00 столкнулись 4 автомобиля: УАЗ, Газель, Хундай и Нива. Предварительная причина — не соблюдение дистанции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Госавтоинспекцией организовано реверсивное движение в месте дорожно-транспортного происшествия. О пострадавших пока не сообщается.
Госавтоинспекцией организовано реверсивное движение в месте дорожно-транспортного происшествия
Машины столкнулись на 1560 км автодороги М-5 Урал в Ашинском районе Челябинской области
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