На трасе М-5 Челябинской области столкнулись четыре автомобиля. Фото

15 февраля 2023 в 19:23 Размер текста - 17 +

На месте ДТП организовано реверсивное движение Фото: Илья Московец © URA.RU На 1560 км автодороги М-5 Урал в Ашинском районе Челябинской области 15 февраля столкнулись четыре автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД региона. «На территории Ашинского района в сторону города Челябинска в 17:00 столкнулись 4 автомобиля: УАЗ, Газель, Хундай и Нива. Предварительная причина — не соблюдение дистанции», — говорится в сообщении пресс-службы. Госавтоинспекцией организовано реверсивное движение в месте дорожно-транспортного происшествия. О пострадавших пока не сообщается. Госавтоинспекцией организовано реверсивное движение в месте дорожно-транспортного происшествия Фото: соцсети гоавтоинспекции Машины столкнулись на 1560 км автодороги М-5 Урал в Ашинском районе Челябинской области Фото: соцсети гоавтоинспекции

На 1560 км автодороги М-5 Урал в Ашинском районе Челябинской области 15 февраля столкнулись четыре автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД региона. «На территории Ашинского района в сторону города Челябинска в 17:00 столкнулись 4 автомобиля: УАЗ, Газель, Хундай и Нива. Предварительная причина — не соблюдение дистанции», — говорится в сообщении пресс-службы. Госавтоинспекцией организовано реверсивное движение в месте дорожно-транспортного происшествия. О пострадавших пока не сообщается.