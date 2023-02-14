14 февраля 2023

На трасе М-5 Челябинской области столкнулись четыре автомобиля. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На месте ДТП организовано реверсивное движение Фото:

На 1560 км автодороги М-5 Урал в Ашинском районе Челябинской области 15 февраля столкнулись четыре автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД региона.

«На территории Ашинского района в сторону города Челябинска в 17:00 столкнулись 4 автомобиля: УАЗ, Газель, Хундай и Нива. Предварительная причина — не соблюдение дистанции», — говорится в сообщении пресс-службы.

Госавтоинспекцией организовано реверсивное движение в месте дорожно-транспортного происшествия. О пострадавших пока не сообщается.

Госавтоинспекцией организовано реверсивное движение в месте дорожно-транспортного происшествия
Фото:
Машины столкнулись на 1560 км автодороги М-5 Урал в Ашинском районе Челябинской области
Фото:

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На 1560 км автодороги М-5 Урал в Ашинском районе Челябинской области 15 февраля столкнулись четыре автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД региона. «На территории Ашинского района в сторону города Челябинска в 17:00 столкнулись 4 автомобиля: УАЗ, Газель, Хундай и Нива. Предварительная причина — не соблюдение дистанции», — говорится в сообщении пресс-службы. Госавтоинспекцией организовано реверсивное движение в месте дорожно-транспортного происшествия. О пострадавших пока не сообщается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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