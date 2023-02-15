15 февраля 2023

Челябинскую школу наказали за драку учеников в туалете

© Служба новостей «URA.RU»
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Школа, лицей, гимназия. Каникулы. Челябинск, ребенок, гимназия, дети, ученик, рюкзак, мальчик, школа, коридор школы, лицей
Школу обязали выплатить маме пострадавшего подростка 40 тысяч рублей за моральный вред Фото:

Администрацию одной из школ Челябинска наказали за драку учеников в туалете, в которой один из них получил травмы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, со школы взыскали компенсацию за моральный вред.

«В апреле 2022 года между учащимися шестого и десятого класса возник конфликт. Ребенку 11 лет причинены перелом локтевой кости и ушиб грудины, что повлекло физические страдания, ограничило его возможности. Со школы взыскали компенсацию в 40 тысяч рублей маме пострадавшего мальчика», — уточнили в ведомстве.

Виновными в несчастном случае признали замдиректора и двух учителей. Их привлекли к дисциплинарной ответственности.

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Администрацию одной из школ Челябинска наказали за драку учеников в туалете, в которой один из них получил травмы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, со школы взыскали компенсацию за моральный вред. «В апреле 2022 года между учащимися шестого и десятого класса возник конфликт. Ребенку 11 лет причинены перелом локтевой кости и ушиб грудины, что повлекло физические страдания, ограничило его возможности. Со школы взыскали компенсацию в 40 тысяч рублей маме пострадавшего мальчика», — уточнили в ведомстве. Виновными в несчастном случае признали замдиректора и двух учителей. Их привлекли к дисциплинарной ответственности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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