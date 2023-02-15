Челябинскую школу наказали за драку учеников в туалете

Школу обязали выплатить маме пострадавшего подростка 40 тысяч рублей за моральный вред Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Администрацию одной из школ Челябинска наказали за драку учеников в туалете, в которой один из них получил травмы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, со школы взыскали компенсацию за моральный вред.

«В апреле 2022 года между учащимися шестого и десятого класса возник конфликт. Ребенку 11 лет причинены перелом локтевой кости и ушиб грудины, что повлекло физические страдания, ограничило его возможности. Со школы взыскали компенсацию в 40 тысяч рублей маме пострадавшего мальчика», — уточнили в ведомстве.

Виновными в несчастном случае признали замдиректора и двух учителей. Их привлекли к дисциплинарной ответственности.