15 февраля 2023

Глава Центробанка проверит своих подчиненных в УрФО

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ПМЭФ-2022, Петербуржский международный экономический форум, первый день, Орешкин, Набиуллина, Решетников. Санкт-Петербург, набиуллина эльвира
Эльвира Набиуллина раскрыла одну из целей визита в Екатеринбург Фото:

Одна из целей визита главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной в Екатеринбург — проверка сотрудников в региональном подразделении банка. Об этом Набиуллина сообщила корреспонденту URA.RU во время пресс-конференции после уральского форума «Кибербезопасность в финансах».

«[По целям визита помимо участия в форуме] — буду встречаться с сотрудниками регионального отделения Центробанка», — заявила Набиуллина. Также глава ЦБ добавила, что в последний раз была в уральской столице несколько лет назад и с тех пор город поменялся в лучшую сторону.

«К сожалению, поездка получается не очень длинная. В целом впечатления — город изменился: современный и чистый, есть ощущение динамики развития», — добавила Набиуллина.

В Екатеринбурге с 13 по 17 февраля проходит форум «Кибербезопасность в финансах». Эльвира Набиуллина участвовала в дискуссии, посвященной социальной инженерии. До своего выступления глава ЦБ встретилась с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, с которым, в частности, обсудили финансовое развитие региона.

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Одна из целей визита главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной в Екатеринбург — проверка сотрудников в региональном подразделении банка. Об этом Набиуллина сообщила корреспонденту URA.RU во время пресс-конференции после уральского форума «Кибербезопасность в финансах». «[По целям визита помимо участия в форуме] — буду встречаться с сотрудниками регионального отделения Центробанка», — заявила Набиуллина. Также глава ЦБ добавила, что в последний раз была в уральской столице несколько лет назад и с тех пор город поменялся в лучшую сторону. «К сожалению, поездка получается не очень длинная. В целом впечатления — город изменился: современный и чистый, есть ощущение динамики развития», — добавила Набиуллина. В Екатеринбурге с 13 по 17 февраля проходит форум «Кибербезопасность в финансах». Эльвира Набиуллина участвовала в дискуссии, посвященной социальной инженерии. До своего выступления глава ЦБ встретилась с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, с которым, в частности, обсудили финансовое развитие региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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