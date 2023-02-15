Глава Центробанка проверит своих подчиненных в УрФО

Одна из целей визита главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной в Екатеринбург — проверка сотрудников в региональном подразделении банка. Об этом Набиуллина сообщила корреспонденту URA.RU во время пресс-конференции после уральского форума «Кибербезопасность в финансах».
«[По целям визита помимо участия в форуме] — буду встречаться с сотрудниками регионального отделения Центробанка», — заявила Набиуллина. Также глава ЦБ добавила, что в последний раз была в уральской столице несколько лет назад и с тех пор город поменялся в лучшую сторону.
«К сожалению, поездка получается не очень длинная. В целом впечатления — город изменился: современный и чистый, есть ощущение динамики развития», — добавила Набиуллина.
В Екатеринбурге с 13 по 17 февраля проходит форум «Кибербезопасность в финансах». Эльвира Набиуллина участвовала в дискуссии, посвященной социальной инженерии. До своего выступления глава ЦБ встретилась с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, с которым, в частности, обсудили финансовое развитие региона.
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