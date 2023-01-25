Казаки станицы Магнитная отправили гуманитарный груз в зону спецоперации

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Крестный ход. Курган, казаки, крестный ход, казачье общество
Казаки отправили гумпомощь солдатам и мирным жителям Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Казаки станицы Магнитная (город Магнитогорск Челябинской области) собрали гуманитарный груз для военнослужащих в зоне спецоперации и мирного населения Луганской народной республики. Информацию об этом распространило Оренбургское войсковое казачье общество (ОВКО) — общественная организация, объединяющая всех уральских казаков.

«В настоящее время казаки станицы Магнитная везут гуманитарный груз для бойцов казачьего добровольческого отряда „Ермак“ и мирного населения ЛНР. Станица Магнитная относится ко Второму казачьему военному отделу, это Челябинская область», — сообщил telegram-канал ОВКО.

Как ранее писало URA.RU, из Челябинской области постоянно отправляются гуманитарные грузы для жителей освобожденных территорий и бойцов в зону СВО. Так, жители Копейска только в течение января отправляли в Донбасс теплые вещи, одежду, инструменты, аптечки, продукты питания и многое другое.

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Казаки станицы Магнитная (город Магнитогорск Челябинской области) собрали гуманитарный груз для военнослужащих в зоне спецоперации и мирного населения Луганской народной республики. Информацию об этом распространило Оренбургское войсковое казачье общество (ОВКО) — общественная организация, объединяющая всех уральских казаков. «В настоящее время казаки станицы Магнитная везут гуманитарный груз для бойцов казачьего добровольческого отряда „Ермак“ и мирного населения ЛНР. Станица Магнитная относится ко Второму казачьему военному отделу, это Челябинская область», — сообщил telegram-канал ОВКО. Как ранее писало URA.RU, из Челябинской области постоянно отправляются гуманитарные грузы для жителей освобожденных территорий и бойцов в зону СВО. Так, жители Копейска только в течение января отправляли в Донбасс теплые вещи, одежду, инструменты, аптечки, продукты питания и многое другое.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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