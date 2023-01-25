Казаки станицы Магнитная отправили гуманитарный груз в зону спецоперации

Казаки отправили гумпомощь солдатам и мирным жителям Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Казаки станицы Магнитная (город Магнитогорск Челябинской области) собрали гуманитарный груз для военнослужащих в зоне спецоперации и мирного населения Луганской народной республики. Информацию об этом распространило Оренбургское войсковое казачье общество (ОВКО) — общественная организация, объединяющая всех уральских казаков.

«В настоящее время казаки станицы Магнитная везут гуманитарный груз для бойцов казачьего добровольческого отряда „Ермак“ и мирного населения ЛНР. Станица Магнитная относится ко Второму казачьему военному отделу, это Челябинская область», — сообщил telegram-канал ОВКО.

Как ранее писало URA.RU, из Челябинской области постоянно отправляются гуманитарные грузы для жителей освобожденных территорий и бойцов в зону СВО. Так, жители Копейска только в течение января отправляли в Донбасс теплые вещи, одежду, инструменты, аптечки, продукты питания и многое другое.