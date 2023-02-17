17 февраля 2023

Из Каменска-Уральского на фронт отправили печки и квадрокоптер. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие центра воспитания Z. Екатеринбург, квадрокоптер, бпла, дрон, коптер, бла, mavic2
Данная отправка гумпомощи стала 31-й для Каменска-Уральского Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Из Каменска-Уральского (Свердловская область) 17 февраля отправили 31 транш гуманитарной помощи бойцам, участвующим в спецоперации на Украине. На фронт, кроме продуктов питания и одежды, отправили три печки-буржуйки и квадрокоптер, сообщили в пресс-службе города.

«Самые ценные подарки, которые в этот раз направили бойцам − это три печки-буржуйки и квадрокоптер», — говорится в сообщении на официальном сайте Каменска-Уральского. Также жители уральского города собрали солдатам теплую одежду, медикаменты, продукты и средства гигиены.

В пресс-службе добавили, что каменские спортсмены олимпийского резерва отправили на фронт письма с поздравлениями в преддверии 23 февраля. Данная отправка груза стала седьмой для города с января текущего года.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Алапаевского муниципального образования собрали 1428 килограммов гуманитарной помощи для участников спецоперации на Украине. Об этом сообщил глава Олег Булатов.

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Из Каменска-Уральского (Свердловская область) 17 февраля отправили 31 транш гуманитарной помощи бойцам, участвующим в спецоперации на Украине. На фронт, кроме продуктов питания и одежды, отправили три печки-буржуйки и квадрокоптер, сообщили в пресс-службе города. «Самые ценные подарки, которые в этот раз направили бойцам − это три печки-буржуйки и квадрокоптер», — говорится в сообщении на официальном сайте Каменска-Уральского. Также жители уральского города собрали солдатам теплую одежду, медикаменты, продукты и средства гигиены. В пресс-службе добавили, что каменские спортсмены олимпийского резерва отправили на фронт письма с поздравлениями в преддверии 23 февраля. Данная отправка груза стала седьмой для города с января текущего года. Ранее URA.RU сообщало, что жители Алапаевского муниципального образования собрали 1428 килограммов гуманитарной помощи для участников спецоперации на Украине. Об этом сообщил глава Олег Булатов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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