Данная отправка гумпомощи стала 31-й для Каменска-Уральского Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Из Каменска-Уральского (Свердловская область) 17 февраля отправили 31 транш гуманитарной помощи бойцам, участвующим в спецоперации на Украине. На фронт, кроме продуктов питания и одежды, отправили три печки-буржуйки и квадрокоптер, сообщили в пресс-службе города.

«Самые ценные подарки, которые в этот раз направили бойцам − это три печки-буржуйки и квадрокоптер», — говорится в сообщении на официальном сайте Каменска-Уральского. Также жители уральского города собрали солдатам теплую одежду, медикаменты, продукты и средства гигиены.

В пресс-службе добавили, что каменские спортсмены олимпийского резерва отправили на фронт письма с поздравлениями в преддверии 23 февраля. Данная отправка груза стала седьмой для города с января текущего года.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Алапаевского муниципального образования собрали 1428 килограммов гуманитарной помощи для участников спецоперации на Украине. Об этом сообщил глава Олег Булатов.

Фото: сообщество «Администрация Каменска-Уральского» в соцсети «ВКонтакте»

Фото: сообщество «Администрация Каменска-Уральского» в соцсети «ВКонтакте»