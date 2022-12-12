Супружеская пора решила помочь пермским танкистам изготовлением элементов тактического снаряжения солдат. Об этом рассказали в telegram-канале «Молот — наш пермский танковый батальон». Пенсионеры печатают на 3D-принтере детали для турникетов. Это современный аналог медицинского жгута.
«Зуфар и Гульнара Бекмиевы — пенсионеры. У них с проверкой качества был Виталий. Из шести отпечатанных комплектов турникетов [на 3D-принтере] наш строгий и справедливый руководитель направления половину забраковал», — указано в сообщении.
Семья не расстроилась. Они пообещали исправить ошибки в работе. Зуфар и Гульнара попросили один турникет в сборе, чтоб рассказывать «своим, что это такое и для чего используется».
Специальная военная операция по защите населения Донбасса длится с февраля. О ее начале объявил президент РФ Владимира Путина. По словам лидера страны, основные задачи — это демилитаризация и денацификация Украины.
Супруги распечатали турникеты на 3D-принтере
Фото: telegram-канл «Молот — наш пермский танковый батальон»
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Супружеская пора решила помочь пермским танкистам изготовлением элементов тактического снаряжения солдат. Об этом рассказали в telegram-канале «Молот — наш пермский танковый батальон». Пенсионеры печатают на 3D-принтере детали для турникетов. Это современный аналог медицинского жгута. «Зуфар и Гульнара Бекмиевы — пенсионеры. У них с проверкой качества был Виталий. Из шести отпечатанных комплектов турникетов [на 3D-принтере] наш строгий и справедливый руководитель направления половину забраковал», — указано в сообщении. Семья не расстроилась. Они пообещали исправить ошибки в работе. Зуфар и Гульнара попросили один турникет в сборе, чтоб рассказывать «своим, что это такое и для чего используется». О том, что на заводе «Пермэнергокомплект» для жителей Донбасса и военнослужащих изготовили дровяные печи, URA.RU уже писало. Производство решили поставить на поток. Первая партия изделий будет передана в ближайшие дни военнослужащим батальона «Молот». Ранее из фонда «Пермь-300» для нужд участников спецоперации были выделены средства на приобретение лазерного прицела. Специальная военная операция по защите населения Донбасса длится с февраля. О ее начале объявил президент РФ Владимира Путина. По словам лидера страны, основные задачи — это демилитаризация и денацификация Украины.