Супруги решили помочь бойцам СВО, изготовив запчасти для снаряжения Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Супружеская пора решила помочь пермским танкистам изготовлением элементов тактического снаряжения солдат. Об этом рассказали в telegram-канале «Молот — наш пермский танковый батальон». Пенсионеры печатают на 3D-принтере детали для турникетов. Это современный аналог медицинского жгута.

«Зуфар и Гульнара Бекмиевы — пенсионеры. У них с проверкой качества был Виталий. Из шести отпечатанных комплектов турникетов [на 3D-принтере] наш строгий и справедливый руководитель направления половину забраковал», — указано в сообщении.

Семья не расстроилась. Они пообещали исправить ошибки в работе. Зуфар и Гульнара попросили один турникет в сборе, чтоб рассказывать «своим, что это такое и для чего используется».

О том, что на заводе «Пермэнергокомплект» для жителей Донбасса и военнослужащих изготовили дровяные печи, URA.RU уже писало. Производство решили поставить на поток. Первая партия изделий будет передана в ближайшие дни военнослужащим батальона «Молот». Ранее из фонда «Пермь-300» для нужд участников спецоперации были выделены средства на приобретение лазерного прицела.

Специальная военная операция по защите населения Донбасса длится с февраля. О ее начале объявил президент РФ Владимира Путина. По словам лидера страны, основные задачи — это демилитаризация и денацификация Украины.

Супруги распечатали турникеты на 3D-принтере Фото: telegram-канл «Молот — наш пермский танковый батальон»