19 февраля 2023
18 февраля 2023

Мэр Челябинска отправила глав районов бороться с гололедом

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Гололед. Челябинск., дворник, лед, уборка льда
Борьбу с наледью спецслужбы проведут в ближайшее время Фото:

Мэр Челябинска Наталья Котова отправила глав районов бороться с гололедом. На аппаратном заседании 20 февраля Котова поручила не забывать о проведении обработки дорог и тротуаров противогололедными материалами.

«Есть еще обращения по наледи. Поэтому совместно с главами осмотрите территорию, проверьте ситуацию на дорогах и продолжайте эту работу, необходимо выправить ситуацию», — поручила чиновникам Котова.

Также на совещании замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов рассказал, что челябинские коммунальные службы обратят особое внимание на коммунальные аварии. А из-за снегопадов дополнительные силы будут брошены на уборку снега. Еще службы будут бороться с наледью во дворах.

Ранее мэр осталась недовольна тем, как в городе борются с гололедом. В Челябинске стало опасно ходить по дорогам и тротуарам из-за наледи в центре города.

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Мэр Челябинска Наталья Котова отправила глав районов бороться с гололедом. На аппаратном заседании 20 февраля Котова поручила не забывать о проведении обработки дорог и тротуаров противогололедными материалами. «Есть еще обращения по наледи. Поэтому совместно с главами осмотрите территорию, проверьте ситуацию на дорогах и продолжайте эту работу, необходимо выправить ситуацию», — поручила чиновникам Котова. Также на совещании замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов рассказал, что челябинские коммунальные службы обратят особое внимание на коммунальные аварии. А из-за снегопадов дополнительные силы будут брошены на уборку снега. Еще службы будут бороться с наледью во дворах. Ранее мэр осталась недовольна тем, как в городе борются с гололедом. В Челябинске стало опасно ходить по дорогам и тротуарам из-за наледи в центре города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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