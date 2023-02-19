Мэр Челябинска отправила глав районов бороться с гололедом

Мэр Челябинска Наталья Котова отправила глав районов бороться с гололедом. На аппаратном заседании 20 февраля Котова поручила не забывать о проведении обработки дорог и тротуаров противогололедными материалами.
«Есть еще обращения по наледи. Поэтому совместно с главами осмотрите территорию, проверьте ситуацию на дорогах и продолжайте эту работу, необходимо выправить ситуацию», — поручила чиновникам Котова.
Также на совещании замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов рассказал, что челябинские коммунальные службы обратят особое внимание на коммунальные аварии. А из-за снегопадов дополнительные силы будут брошены на уборку снега. Еще службы будут бороться с наледью во дворах.
Ранее мэр осталась недовольна тем, как в городе борются с гололедом. В Челябинске стало опасно ходить по дорогам и тротуарам из-за наледи в центре города.
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