Мэр Челябинска отправила глав районов бороться с гололедом

Борьбу с наледью спецслужбы проведут в ближайшее время Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэр Челябинска Наталья Котова отправила глав районов бороться с гололедом. На аппаратном заседании 20 февраля Котова поручила не забывать о проведении обработки дорог и тротуаров противогололедными материалами.

«Есть еще обращения по наледи. Поэтому совместно с главами осмотрите территорию, проверьте ситуацию на дорогах и продолжайте эту работу, необходимо выправить ситуацию», — поручила чиновникам Котова.

Также на совещании замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов рассказал, что челябинские коммунальные службы обратят особое внимание на коммунальные аварии. А из-за снегопадов дополнительные силы будут брошены на уборку снега. Еще службы будут бороться с наледью во дворах.

Ранее мэр осталась недовольна тем, как в городе борются с гололедом. В Челябинске стало опасно ходить по дорогам и тротуарам из-за наледи в центре города.