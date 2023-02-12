Мэр Челябинска осталась недовольна тем, как в городе борются с гололедом

13 февраля 2023 в 10:45 Размер текста - 17 +

Проверку тротуаров в Челябинске начнут с северо-запада Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мэр Челябинска Наталья Котова осталась недовольна тем, как борются с гололедом в городе и поручила проверить, насколько хорошо спецслужбы в Челябинские справляются с обработкой тротуаров соответствующими материалами. О том, что есть обращения по данному вопросу, мэр рассказала на аппаратном совещании в мэрии 13 февраля. «Рекомендую проверить обработку противогололедными материалами. Есть обращения по Комсомольскому проспекту, 40 лет Победы, 250 лет Челябинску: жители жалуются на то, что очень скользко. Рекомендую проверить обработку дорог и тротуаров противогололедными материалами», — поручила Котова. Ранее в Челябинске подрядчики начали обработку противогололедными материалами проблемных участков улично-дорожной сети. Это спуски, подъемы, мосты и перекрестки.

Мэр Челябинска Наталья Котова осталась недовольна тем, как борются с гололедом в городе и поручила проверить, насколько хорошо спецслужбы в Челябинские справляются с обработкой тротуаров соответствующими материалами. О том, что есть обращения по данному вопросу, мэр рассказала на аппаратном совещании в мэрии 13 февраля. «Рекомендую проверить обработку противогололедными материалами. Есть обращения по Комсомольскому проспекту, 40 лет Победы, 250 лет Челябинску: жители жалуются на то, что очень скользко. Рекомендую проверить обработку дорог и тротуаров противогололедными материалами», — поручила Котова. Ранее в Челябинске подрядчики начали обработку противогололедными материалами проблемных участков улично-дорожной сети. Это спуски, подъемы, мосты и перекрестки.