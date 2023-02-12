12 февраля 2023
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10 февраля 2023

Мэр Челябинска осталась недовольна тем, как в городе борются с гололедом

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Клипарт по теме Гололед. Челябинск., гололед
Проверку тротуаров в Челябинске начнут с северо-запада Фото:

Мэр Челябинска Наталья Котова осталась недовольна тем, как борются с гололедом в городе и поручила проверить, насколько хорошо спецслужбы в Челябинские справляются с обработкой тротуаров соответствующими материалами. О том, что есть обращения по данному вопросу, мэр рассказала на аппаратном совещании в мэрии 13 февраля.

«Рекомендую проверить обработку противогололедными материалами. Есть обращения по Комсомольскому проспекту, 40 лет Победы, 250 лет Челябинску: жители жалуются на то, что очень скользко. Рекомендую проверить обработку дорог и тротуаров противогололедными материалами», — поручила Котова.

Ранее в Челябинске подрядчики начали обработку противогололедными материалами проблемных участков улично-дорожной сети. Это спуски, подъемы, мосты и перекрестки.

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Мэр Челябинска Наталья Котова осталась недовольна тем, как борются с гололедом в городе и поручила проверить, насколько хорошо спецслужбы в Челябинские справляются с обработкой тротуаров соответствующими материалами. О том, что есть обращения по данному вопросу, мэр рассказала на аппаратном совещании в мэрии 13 февраля. «Рекомендую проверить обработку противогололедными материалами. Есть обращения по Комсомольскому проспекту, 40 лет Победы, 250 лет Челябинску: жители жалуются на то, что очень скользко. Рекомендую проверить обработку дорог и тротуаров противогололедными материалами», — поручила Котова. Ранее в Челябинске подрядчики начали обработку противогололедными материалами проблемных участков улично-дорожной сети. Это спуски, подъемы, мосты и перекрестки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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