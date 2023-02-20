Медведев раскрыл главный минус Украины

Главным минусом Украины является постепенное уменьшение количества населения, которое уже сейчас может составлять 20—25 млн человек. Такое мнение выразил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Население того странного образования, которое известно под именем Украины, в настоящее время 20—25 млн человек, не более. И оно имеет тенденцию к сокращению», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он добавил, что в 2001 году население Украины насчитывало примерно 48,5 млн человек, но после того, как Украина потеряла Крым и Донбасс, а на ее территории началась спецоперация, численность украинских граждан резко сократилась. Но президент США Джо Байден не обращает внимания на эти факты и продолжает поставлять вооружения украинским властям, заключил Медведев.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти Украины с 2014 года показывали, что Донбасс не нужен им в составе украинского государства. Он подчеркнул, что украинские власти на протяжении восьми лет в отношении республик Донбасса проводили политику геноцида.
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Главным минусом Украины является постепенное уменьшение количества населения, которое уже сейчас может составлять 20—25 млн человек. Такое мнение выразил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. «Население того странного образования, которое известно под именем Украины, в настоящее время 20—25 млн человек, не более. И оно имеет тенденцию к сокращению», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он добавил, что в 2001 году население Украины насчитывало примерно 48,5 млн человек, но после того, как Украина потеряла Крым и Донбасс, а на ее территории началась спецоперация, численность украинских граждан резко сократилась. Но президент США Джо Байден не обращает внимания на эти факты и продолжает поставлять вооружения украинским властям, заключил Медведев. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти Украины с 2014 года показывали, что Донбасс не нужен им в составе украинского государства. Он подчеркнул, что украинские власти на протяжении восьми лет в отношении республик Донбасса проводили политику геноцида.