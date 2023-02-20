В смертельном ДТП в челябинском районе погиб автомобилист

Обстоятельства ДТП в Брединском районе выясняют в ГИБДД Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Брединском районе (Челябинская область) погиб автомобилист. Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, трагедия разыгралась днем 20 февраля.

«Дорожно-транспортное происшествие произошло на территории Брендинского района в 13:30 на 75 километре дороги Кизильское—Бреды—Мариинское. Столкнулись автомобили Lada Granta и ГАЗ-278422», — отметили в ГИБДД.

По предварительным данным, 48-летний водитель «Гранты» в условиях снегопада начал разрешенный обгон. Не убедившись в безопасности маневра, он столкнулся с машиной, которая ехала по встречной полосе. За рулем находится 32-летний мужчина. В итоге старший водитель получил травмы и был госпитализирован. В больнице он скончался.

Из-за снега инспекторы ГАИ порекомендовали отказаться от поездок, которые можно отложить. Иначе попросили взять с собой теплые вещи, термос с горячим чаем, дополнительную канистру с топливом.