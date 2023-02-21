Многодетной свердловчанке незаконно отказали в выплате единого пособия

21 февраля 2023 в 20:33 Размер текста - 17 +

Жительнице Ачита, которая воспитывает четверых детей, дважды отказали в выплате единого пособия Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Жительнице Ачита (Свердловская область), которая воспитывает четверых несовершеннолетних детей, дважды отказали в выплате единого пособия. По словам женщины, в отделении Социального фонда РФ по Свердловской области указали причину — превышение допустимого дохода. Женщина с отказом не согласна и считает его неправомерным. О своей проблеме многодетная свердловчанка Елена Булатова рассказала URA.RU. «Мы с мужем воспитываем четверых детей. Самому старшему 13 лет, а младшему всего 4 года. После того как ввели единое пособие, мы тоже решили заполнить заявление на сайте госуслуг. Первый раз пришел отказ, но тогда виноваты были мы, так как забыли приложить один документ. Спустя время мы решили заполнить заявление повторно, учитывая предыдущий негативный опыт. Но, к сожалению, и во второй раз нам пришел отказ. Однако в этот раз была указана причина отказа — превышение допустимого дохода на 900 рублей. Такая формулировка нас неприятно удивила, так как не имеет ничего общего с реальным финансовым положением в нашей семье», — поделилась Булатова. Горожанка проверила свои доходы и пришла к выводу, что отказ неправомерный. «Мы с мужем посчитали все доходы за указанный в заявлении период. И даже при этом условии не получается превышения по доходам. У нас зарплата выходит не больше 100 тысяч рублей в месяц на двоих. Как ни крути, с таким доходом в семье из 6 человек, из которых 4 дети, быть превышения не может», — посетовала многодетная мама. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу Социального фонда РФ по Свердловской области. Там сообщили, что по заявлениям от января и февраля 2023 года Булатовой вынесены решения об отказе в назначении пособия по следующему основанию: превышение размера среднедушевого дохода семьи над величиной прожиточного минимума на душу населения, установленной в субъекте Российской Федерации на дату обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты. «Женщина может обратиться с заявлением о назначении ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка в последующие месяцы. Право будет устанавливаться с учетом комплексной оценки нуждаемости и расчетного периода в соответствии с поданным заявлением», — отметили в региональном Социальном фонде РФ. Ранее URA.RU писало, что многодетная свердловчанка получила отказ в ежемесячном пособии для малообеспеченных семей. Причиной отказа стало превышение размера среднедушевого дохода семьи. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительнице Ачита (Свердловская область), которая воспитывает четверых несовершеннолетних детей, дважды отказали в выплате единого пособия. По словам женщины, в отделении Социального фонда РФ по Свердловской области указали причину — превышение допустимого дохода. Женщина с отказом не согласна и считает его неправомерным. О своей проблеме многодетная свердловчанка Елена Булатова рассказала URA.RU. «Мы с мужем воспитываем четверых детей. Самому старшему 13 лет, а младшему всего 4 года. После того как ввели единое пособие, мы тоже решили заполнить заявление на сайте госуслуг. Первый раз пришел отказ, но тогда виноваты были мы, так как забыли приложить один документ. Спустя время мы решили заполнить заявление повторно, учитывая предыдущий негативный опыт. Но, к сожалению, и во второй раз нам пришел отказ. Однако в этот раз была указана причина отказа — превышение допустимого дохода на 900 рублей. Такая формулировка нас неприятно удивила, так как не имеет ничего общего с реальным финансовым положением в нашей семье», — поделилась Булатова. Горожанка проверила свои доходы и пришла к выводу, что отказ неправомерный. «Мы с мужем посчитали все доходы за указанный в заявлении период. И даже при этом условии не получается превышения по доходам. У нас зарплата выходит не больше 100 тысяч рублей в месяц на двоих. Как ни крути, с таким доходом в семье из 6 человек, из которых 4 дети, быть превышения не может», — посетовала многодетная мама. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу Социального фонда РФ по Свердловской области. Там сообщили, что по заявлениям от января и февраля 2023 года Булатовой вынесены решения об отказе в назначении пособия по следующему основанию: превышение размера среднедушевого дохода семьи над величиной прожиточного минимума на душу населения, установленной в субъекте Российской Федерации на дату обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты. «Женщина может обратиться с заявлением о назначении ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка в последующие месяцы. Право будет устанавливаться с учетом комплексной оценки нуждаемости и расчетного периода в соответствии с поданным заявлением», — отметили в региональном Социальном фонде РФ. Ранее URA.RU писало, что многодетная свердловчанка получила отказ в ежемесячном пособии для малообеспеченных семей. Причиной отказа стало превышение размера среднедушевого дохода семьи.