Путин призвал олигархов не бегать с протянутой рукой и не унижаться на Западе

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Пленарная сессия на ВЭФ 2022. Владивосток, путин владимир
Владимир Путин призвал бизнесменов не унижаться перед Западом Фото:
новость из сюжета
Послание Путина Федеральному собранию — 2023

Российские предприниматели должны переориентировать свою работу и развивать новые проекты в России, а не бегать с протянутой рукой на Западе. Такую рекомендацию дал президент России Владимир Путин в ходе ежегодного обращения к Федеральному Собранию.

«Пытаться бегать с протянутой рукой, унижаться, выпрашивая свои денежки, бессмысленно и, главное, бесполезно. Сейчас не стоит цепляться за прошлое, надо перестроить свою жизнь и работу: запускайте новые проекты, вкладывайте в новую Россию, помогайте школам и университетам. Именно так и капиталы свои преумножите, и заслужите благодарность людей», — посоветовал Владимир Путин. Трансляция послания ведется на rutube-канале URA.RU.

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Российские предприниматели должны переориентировать свою работу и развивать новые проекты в России, а не бегать с протянутой рукой на Западе. Такую рекомендацию дал президент России Владимир Путин в ходе ежегодного обращения к Федеральному Собранию. «Пытаться бегать с протянутой рукой, унижаться, выпрашивая свои денежки, бессмысленно и, главное, бесполезно. Сейчас не стоит цепляться за прошлое, надо перестроить свою жизнь и работу: запускайте новые проекты, вкладывайте в новую Россию, помогайте школам и университетам. Именно так и капиталы свои преумножите, и заслужите благодарность людей», — посоветовал Владимир Путин. Трансляция послания ведется на rutube-канале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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