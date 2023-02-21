Путин призвал олигархов не бегать с протянутой рукой и не унижаться на Западе

Российские предприниматели должны переориентировать свою работу и развивать новые проекты в России, а не бегать с протянутой рукой на Западе. Такую рекомендацию дал президент России Владимир Путин в ходе ежегодного обращения к Федеральному Собранию.
«Пытаться бегать с протянутой рукой, унижаться, выпрашивая свои денежки, бессмысленно и, главное, бесполезно. Сейчас не стоит цепляться за прошлое, надо перестроить свою жизнь и работу: запускайте новые проекты, вкладывайте в новую Россию, помогайте школам и университетам. Именно так и капиталы свои преумножите, и заслужите благодарность людей», — посоветовал Владимир Путин. Трансляция послания ведется на
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