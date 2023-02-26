Драматург пермского «Онегина» в Москве прочтет лекцию об интерпретациях романа

27 февраля 2023 в 11:40 Размер текста - 17 +

Роман Пушкина, спустя два века, не оставляет сердца читателей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Программный директор Пермского театра оперы и балета Дмитрий Ренанский в Москве прочтет лекцию о различных театральных интерпретациях «Евгения Онегина». Он ранее выступил в роли драматурга при создании пермской постановки, которую на московской сцене впервые представят в рамках фестиваля «Золотая маска» 2 марта. А перед этим, 28 февраля, Ренанский выступит в школе Masters. «Трактовки „Евгения Онегина“, выпущенные за последние двадцать лет в России и на Западе, мало похожи друг на друга. В фокусе рассказа Дмитрия Ренанского — важнейшие трактовки „лирических сцен“ последних лет: от культового спектакля Дмитрия Чернякова в Большом до нашумевшей постановки Андрия Жолдака в Михайловском театре, от радикальной версии Стефана Херхайма в Амстердаме до сюрреалистичной трактовки Мариуша Трелинского в Валенсии», — говорится на сайте школы. Постановка «Евгения Онегина» от Пермского оперного театра претендует на премию «Золотая маска» в восьми номинациях. На приз рассчитывают, в том числе, дирижер Михаил Татарников и режиссер Владиславс Наставшевс.

Программный директор Пермского театра оперы и балета Дмитрий Ренанский в Москве прочтет лекцию о различных театральных интерпретациях «Евгения Онегина». Он ранее выступил в роли драматурга при создании пермской постановки, которую на московской сцене впервые представят в рамках фестиваля «Золотая маска» 2 марта. А перед этим, 28 февраля, Ренанский выступит в школе Masters. «Трактовки „Евгения Онегина“, выпущенные за последние двадцать лет в России и на Западе, мало похожи друг на друга. В фокусе рассказа Дмитрия Ренанского — важнейшие трактовки „лирических сцен“ последних лет: от культового спектакля Дмитрия Чернякова в Большом до нашумевшей постановки Андрия Жолдака в Михайловском театре, от радикальной версии Стефана Херхайма в Амстердаме до сюрреалистичной трактовки Мариуша Трелинского в Валенсии», — говорится на сайте школы. Постановка «Евгения Онегина» от Пермского оперного театра претендует на премию «Золотая маска» в восьми номинациях. На приз рассчитывают, в том числе, дирижер Михаил Татарников и режиссер Владиславс Наставшевс.