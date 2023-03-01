Экс-начальника комитета дорожного хозяйства Челябинска не отпустили из СИЗО

Рината Кучитарова подозревают в злоупотреблении полномочиями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский областной суд оставил в силе решение о продлении срока содержания под стражей, до 5 мая, экс-председателю комитета дорожного хозяйства (КДХ) администрации Челябинска Ринату Кучитарову. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«Решение первой инстанции оставлено без изменения. Суд поддержал позицию прокуратуры», — заявили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

Защита просила изменить содержание на домашний арест. Это уже вторая безуспешная попытка адвокатов добиться, чтобы их подзащитного отпустили под домашний арест.

Кучетарова задержали 5 декабря и отправили в СИЗО. За несколько дней до задержания он написал заявление об уходе с поста руководителя КДХ. Экс-чиновника подозревают в злоупотреблении полномочиями.

По версии следствия, он нанес многомиллионный ущерб бюджету, завысив стоимость контракта на озеленение Челябинска при подготовке к саммитам ШОС и БРИКС. Сумма ущерба превысила 40 млн рублей. После отправки в СИЗО Кучитаров начал сразу сотрудничать со следствием.