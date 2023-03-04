Психолог назвала три способа справиться с перееданием

Психолог Миллер посоветовала не садиться на диету при переедании

04 марта 2023 в 19:31 Размер текста - 17 +

Психолог посоветовала не есть перед компьютером Фото: Денис Моргунов © URA.RU Справиться с компульсивным перееданием поможет смена пищевых привычек, отказ от приема пищи за компьютером, а также обращение к психологу. Об этом сообщила клинический психолог, супервизор, эксперт Института дополнительного профессионального образования АНО «НИИДПО» Арина Миллер. По ее словам, в случае перееданий не следует ограничивать себя диетами. «Нужно перед каждым приемом пищи задавать себе вопрос: „голоден ли я?“. Как правило, мы сосредотачиваемся на самом чувстве голода, но не на причинах, которые его вызывают», — сказала Миллер «Мосленте». Можно поменять и другие пищевые привычки. Например, Миллер порекомендовала есть за столом, а не перед компьютером. Также не стоит ограничивать себя диетами, потому что в таком случае можно сорваться на переедание, сообщила психолог. Если не получается справиться с проблемой самостоятельно, то стоит обратиться к психологу. Симптомом компульсивного переедания является чувство вины, негативные мысли о себе и своем теле. Также люди с такими симптомами мало едят при других и переедают наедине с собой, рассказала Миллер. При переедании важно соблюдать режим питания, сообщала врач-диетолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова. Также для борьбы с перееданием можно попробовать уменьшить размер тарелки, чтобы меньше есть, передает «Утро.ру». Диетолог Михаил Гинзбург посоветовал съесть что-нибудь небольшое за двадцать минут до основного приема пищи, чтобы снизить аппетит и не переесть, сообщает «Дни.ру». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Справиться с компульсивным перееданием поможет смена пищевых привычек, отказ от приема пищи за компьютером, а также обращение к психологу. Об этом сообщила клинический психолог, супервизор, эксперт Института дополнительного профессионального образования АНО «НИИДПО» Арина Миллер. По ее словам, в случае перееданий не следует ограничивать себя диетами. «Нужно перед каждым приемом пищи задавать себе вопрос: „голоден ли я?“. Как правило, мы сосредотачиваемся на самом чувстве голода, но не на причинах, которые его вызывают», — сказала Миллер «Мосленте». Можно поменять и другие пищевые привычки. Например, Миллер порекомендовала есть за столом, а не перед компьютером. Также не стоит ограничивать себя диетами, потому что в таком случае можно сорваться на переедание, сообщила психолог. Если не получается справиться с проблемой самостоятельно, то стоит обратиться к психологу. Симптомом компульсивного переедания является чувство вины, негативные мысли о себе и своем теле. Также люди с такими симптомами мало едят при других и переедают наедине с собой, рассказала Миллер. При переедании важно соблюдать режим питания, сообщала врач-диетолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова. Также для борьбы с перееданием можно попробовать уменьшить размер тарелки, чтобы меньше есть, передает «Утро.ру». Диетолог Михаил Гинзбург посоветовал съесть что-нибудь небольшое за двадцать минут до основного приема пищи, чтобы снизить аппетит и не переесть, сообщает «Дни.ру».