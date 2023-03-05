05 марта 2023
04 марта 2023

Свердловский совхоз остался без отопления из-за коммунальной аварии

© Служба новостей «URA.RU»
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Коммунальная авария в Перми. Пермь, коммунальная авария
Жители жалуются, что потоп на данном участке происходит регулярно Фото:

В Совхозе города Ревды (Свердловская область) прорвало трубу. На данный момент там отключено отопление.

«В Совхозе прорвало трубу. До окончания ремонта отключили теплоснабжение по адресам: ул. Восточная, 14,16,18, 20,22. Также теплоснабжение отключили на ул. Западная, 10. Вернуть тепло в дома планируют в 16.00», — пишет Ревдинский рабочий в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU писало, в селе Балтым (Верхняя Пышма) затопило улицу около «Балтым-Парка». По словам местных жителей потоп на данной улице происходит регулярно.

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В Совхозе города Ревды (Свердловская область) прорвало трубу. На данный момент там отключено отопление. «В Совхозе прорвало трубу. До окончания ремонта отключили теплоснабжение по адресам: ул. Восточная, 14,16,18, 20,22. Также теплоснабжение отключили на ул. Западная, 10. Вернуть тепло в дома планируют в 16.00», — пишет Ревдинский рабочий в своем telegram-канале. Ранее URA.RU писало, в селе Балтым (Верхняя Пышма) затопило улицу около «Балтым-Парка». По словам местных жителей потоп на данной улице происходит регулярно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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