Свердловский совхоз остался без отопления из-за коммунальной аварии

06 марта 2023 в 11:41 Размер текста - 17 +

Жители жалуются, что потоп на данном участке происходит регулярно Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Совхозе города Ревды (Свердловская область) прорвало трубу. На данный момент там отключено отопление. «В Совхозе прорвало трубу. До окончания ремонта отключили теплоснабжение по адресам: ул. Восточная, 14,16,18, 20,22. Также теплоснабжение отключили на ул. Западная, 10. Вернуть тепло в дома планируют в 16.00», — пишет Ревдинский рабочий в своем telegram-канале. Ранее URA.RU писало, в селе Балтым (Верхняя Пышма) затопило улицу около «Балтым-Парка». По словам местных жителей потоп на данной улице происходит регулярно.

В Совхозе города Ревды (Свердловская область) прорвало трубу. На данный момент там отключено отопление. «В Совхозе прорвало трубу. До окончания ремонта отключили теплоснабжение по адресам: ул. Восточная, 14,16,18, 20,22. Также теплоснабжение отключили на ул. Западная, 10. Вернуть тепло в дома планируют в 16.00», — пишет Ревдинский рабочий в своем telegram-канале. Ранее URA.RU писало, в селе Балтым (Верхняя Пышма) затопило улицу около «Балтым-Парка». По словам местных жителей потоп на данной улице происходит регулярно.