Жители Березников могут стать владельцем комнаты в доме, который напугал Малахова. Фото

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Дом по ул. Ставропольская 1 , который экстренно расселяют. Тюмень, общежитие, старье, кухня, ставропольская 1, общая кухня, тазики
Жильцы общежития ждут ремонта несколько лет (архивное фото) Фото:

В городе Березники Пермского края продается комната в общежитии, который телеведущий Андрей Малахов окрестил «самым страшным домом» в России. Площадь комнаты в здании, расположенном по адресу Березниковская, 65, составляет 13 квадратных метров. Объявление размещено в паблике «Недвижимость. Пермь. Березники» в соцсети «ВКонтакте».

«Продается комната площадью 12,9 кв. м. в общежитии по адресу Березниковская, 65 на четвертом этаже пятиэтажного дома. Места общего пользования содержатся в чистоте. Комната светлая, уютная и теплая», — сказано в объявлении. Продавец заверяет, что в жилом помещении есть горячая вода и отопление. Все необходимые к продаже недвижимости документы подготовлены. Стоимость комнаты продавец оценил в 410 тысяч рублей.

В 2020 году жильцы дом на Березниковской, 65 стали героями программы «Прямой эфир» Малахова на телеканале «Россия 1». Они пожаловались телеведущему на постоянные проблемы с водой, отоплением и электричеством, а также рассказали, что общежитие не видело ремонта уже несколько лет. Вскоре после выхода программы березниковские власти заверили, что сделают ремонт в жилом здании, но впоследствии стало известно, что работы начнутся лишь в этом году.

Предлагаемая к продаже комната в общежитии «самого страшного дома» в России выглядит не так уж пугающе
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Жильцы общежития пытаются создать уют в нежилых помещениях
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Некоторые помещения общежития, действительно, выглядят мрачновато
Фото:

Душевая на этаже, где продается комната, явно нуждается в ремонте
Фото:

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В городе Березники Пермского края продается комната в общежитии, который телеведущий Андрей Малахов окрестил «самым страшным домом» в России. Площадь комнаты в здании, расположенном по адресу Березниковская, 65, составляет 13 квадратных метров. Объявление размещено в паблике «Недвижимость. Пермь. Березники» в соцсети «ВКонтакте». «Продается комната площадью 12,9 кв. м. в общежитии по адресу Березниковская, 65 на четвертом этаже пятиэтажного дома. Места общего пользования содержатся в чистоте. Комната светлая, уютная и теплая», — сказано в объявлении. Продавец заверяет, что в жилом помещении есть горячая вода и отопление. Все необходимые к продаже недвижимости документы подготовлены. Стоимость комнаты продавец оценил в 410 тысяч рублей. В 2020 году жильцы дом на Березниковской, 65 стали героями программы «Прямой эфир» Малахова на телеканале «Россия 1». Они пожаловались телеведущему на постоянные проблемы с водой, отоплением и электричеством, а также рассказали, что общежитие не видело ремонта уже несколько лет. Вскоре после выхода программы березниковские власти заверили, что сделают ремонт в жилом здании, но впоследствии стало известно, что работы начнутся лишь в этом году.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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