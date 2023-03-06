Жильцы общежития ждут ремонта несколько лет (архивное фото) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В городе Березники Пермского края продается комната в общежитии, который телеведущий Андрей Малахов окрестил «самым страшным домом» в России. Площадь комнаты в здании, расположенном по адресу Березниковская, 65, составляет 13 квадратных метров. Объявление размещено в паблике «Недвижимость. Пермь. Березники» в соцсети «ВКонтакте».

«Продается комната площадью 12,9 кв. м. в общежитии по адресу Березниковская, 65 на четвертом этаже пятиэтажного дома. Места общего пользования содержатся в чистоте. Комната светлая, уютная и теплая», — сказано в объявлении. Продавец заверяет, что в жилом помещении есть горячая вода и отопление. Все необходимые к продаже недвижимости документы подготовлены. Стоимость комнаты продавец оценил в 410 тысяч рублей.

В 2020 году жильцы дом на Березниковской, 65 стали героями программы «Прямой эфир» Малахова на телеканале «Россия 1». Они пожаловались телеведущему на постоянные проблемы с водой, отоплением и электричеством, а также рассказали, что общежитие не видело ремонта уже несколько лет. Вскоре после выхода программы березниковские власти заверили, что сделают ремонт в жилом здании, но впоследствии стало известно, что работы начнутся лишь в этом году.

Предлагаемая к продаже комната в общежитии «самого страшного дома» в России выглядит не так уж пугающе Фото: паблик «Недвижимость. Пермь. Березники», «ВКонтакте»

Жильцы общежития пытаются создать уют в нежилых помещениях Фото: паблик «Недвижимость. Пермь. Березники», «ВКонтакте»

Некоторые помещения общежития, действительно, выглядят мрачновато Фото: паблик «Недвижимость. Пермь. Березники», «ВКонтакте»