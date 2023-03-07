Шойгу назвал число женщин, участвующих в СВО

В спецоперации участвуют более 1100 женщин, заявил Сергей Шойгу
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В спецоперации на Украине участвуют более 1100 женщин. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«На сегодняшний день 1100 женщин-военнослужащих принимают участие в спецоперации», — сказал Сергей Шойгу. Об этом он рассказал на селекторном совещании в Минобороны РФ. Его слова приводят РИА Новости. Также министр подчеркнул, что каждая третья женщина получает государственные награды.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию. Ее цель заключается в защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик, подчеркнул президент РФ Владимир Путин.
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