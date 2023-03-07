Шойгу назвал число женщин, участвующих в СВО

Шойгу: в СВО принимают участие 1100 женщин
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Учения резервистов. Тюмень , армия, военные, солдаты, женщина в форме, женщина в армии, мобилизованный
В спецоперации участвуют более 1100 женщин, заявил Сергей Шойгу Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В спецоперации на Украине участвуют более 1100 женщин. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«На сегодняшний день 1100 женщин-военнослужащих принимают участие в спецоперации», — сказал Сергей Шойгу. Об этом он рассказал на селекторном совещании в Минобороны РФ. Его слова приводят РИА Новости. Также министр подчеркнул, что каждая третья женщина получает государственные награды.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию. Ее цель заключается в защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик, подчеркнул президент РФ Владимир Путин.

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В спецоперации на Украине участвуют более 1100 женщин. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу. «На сегодняшний день 1100 женщин-военнослужащих принимают участие в спецоперации», — сказал Сергей Шойгу. Об этом он рассказал на селекторном совещании в Минобороны РФ. Его слова приводят РИА Новости. Также министр подчеркнул, что каждая третья женщина получает государственные награды. Россия с 24 февраля проводит специальную операцию. Ее цель заключается в защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик, подчеркнул президент РФ Владимир Путин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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