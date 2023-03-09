Кремль: у России остаются вопросы к зерновой сделке

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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
У России остаются вопросы к зерновой сделке, заявил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

У России остаются вопросы к зерновой сделке, действие которой заканчивается 18 марта. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Там по-прежнему много вопросов с конечными получателями. Вопросы в том, куда идет большая часть зерна, и вопросы второй части этих договоренностей. Они хорошо известны всем. Есть определенное движение. Но по-прежнему, Россия намерена ставить эти вопросы», — подчеркнул Песков.

Он также отметил, что пока президент РФ Владимир Путин не планирует обсуждать тему продовольственной сделки с генсеком ООН Антониу Гутеррешем. Сегодня Гутерреш ведет переговоры по этой теме в Киеве.

Генсек ООН накануне призвал продлить зерновую сделку после 18 марта. Эти договоренности впервые были достигнуты между Россией, Украиной, Турцией и ООН летом 2022 года. Они связаны с тем, что после введения санкций в отношении РФ, мир столкнулся с дефицитом зерна. Вместе с тем часть сделки, которая касается беспрепятственного пуска на мировые рынки российского продовольствия и удобрений, не соблюдается, а большая часть украинского зерна идет в страны Евросоюза.

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У России остаются вопросы к зерновой сделке, действие которой заканчивается 18 марта. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Там по-прежнему много вопросов с конечными получателями. Вопросы в том, куда идет большая часть зерна, и вопросы второй части этих договоренностей. Они хорошо известны всем. Есть определенное движение. Но по-прежнему, Россия намерена ставить эти вопросы», — подчеркнул Песков. Он также отметил, что пока президент РФ Владимир Путин не планирует обсуждать тему продовольственной сделки с генсеком ООН Антониу Гутеррешем. Сегодня Гутерреш ведет переговоры по этой теме в Киеве. Генсек ООН накануне призвал продлить зерновую сделку после 18 марта. Эти договоренности впервые были достигнуты между Россией, Украиной, Турцией и ООН летом 2022 года. Они связаны с тем, что после введения санкций в отношении РФ, мир столкнулся с дефицитом зерна. Вместе с тем часть сделки, которая касается беспрепятственного пуска на мировые рынки российского продовольствия и удобрений, не соблюдается, а большая часть украинского зерна идет в страны Евросоюза.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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