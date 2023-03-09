Кремль: у России остаются вопросы к зерновой сделке

09 марта 2023 в 14:47 Размер текста - 17 +

У России остаются вопросы к зерновой сделке, заявил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У России остаются вопросы к зерновой сделке, действие которой заканчивается 18 марта. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Там по-прежнему много вопросов с конечными получателями. Вопросы в том, куда идет большая часть зерна, и вопросы второй части этих договоренностей. Они хорошо известны всем. Есть определенное движение. Но по-прежнему, Россия намерена ставить эти вопросы», — подчеркнул Песков. Он также отметил, что пока президент РФ Владимир Путин не планирует обсуждать тему продовольственной сделки с генсеком ООН Антониу Гутеррешем. Сегодня Гутерреш ведет переговоры по этой теме в Киеве. Генсек ООН накануне призвал продлить зерновую сделку после 18 марта. Эти договоренности впервые были достигнуты между Россией, Украиной, Турцией и ООН летом 2022 года. Они связаны с тем, что после введения санкций в отношении РФ, мир столкнулся с дефицитом зерна. Вместе с тем часть сделки, которая касается беспрепятственного пуска на мировые рынки российского продовольствия и удобрений, не соблюдается, а большая часть украинского зерна идет в страны Евросоюза.

У России остаются вопросы к зерновой сделке, действие которой заканчивается 18 марта. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Там по-прежнему много вопросов с конечными получателями. Вопросы в том, куда идет большая часть зерна, и вопросы второй части этих договоренностей. Они хорошо известны всем. Есть определенное движение. Но по-прежнему, Россия намерена ставить эти вопросы», — подчеркнул Песков. Он также отметил, что пока президент РФ Владимир Путин не планирует обсуждать тему продовольственной сделки с генсеком ООН Антониу Гутеррешем. Сегодня Гутерреш ведет переговоры по этой теме в Киеве. Генсек ООН накануне призвал продлить зерновую сделку после 18 марта. Эти договоренности впервые были достигнуты между Россией, Украиной, Турцией и ООН летом 2022 года. Они связаны с тем, что после введения санкций в отношении РФ, мир столкнулся с дефицитом зерна. Вместе с тем часть сделки, которая касается беспрепятственного пуска на мировые рынки российского продовольствия и удобрений, не соблюдается, а большая часть украинского зерна идет в страны Евросоюза.