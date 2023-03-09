09 марта 2023

Сотни душевнобольных оказались в ловушке в горящем свердловском интернате. Фото

В Тавде загорелся психоневрологический интернат, внутри находились более 200 человек
© Служба новостей «URA.RU»
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Инцидент произошел в Тавдинском психоневрологическом интернате (архивное фото) Фото:

В Тавде (Свердловская область) вечером 9 марта загорелся психоневрологический интернат, который находится на Сельском переулке, 9. Внутри здания находились более 200 человек, всем удалось эвакуироваться, сообщает 19-й пожарно-спасательный отдел региона.

«Сообщение о пожаре в интернате поступило в дежурную службу в 16:09. До приезда пожарных 253 человека эвакуировались самостоятельно. 20 человек спасены звеньями ГЗДС», — пишет пресс-служба ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Пожарные обнаружили очаг возгорания в комнате временного наблюдения. Там на площади пяти квадратных метров горели матрасы. Пожарные ликвидировали открытое горение в 16:21. В настоящее время устанавливается причина пожара и ущерб. 26 человек личного состава занимались тушением пожара.

В здании находились 253 человека
Фото:
Информации о пострадавших нет
Фото:
Тушением пожара занимались 26 человек
Фото:

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В Тавде (Свердловская область) вечером 9 марта загорелся психоневрологический интернат, который находится на Сельском переулке, 9. Внутри здания находились более 200 человек, всем удалось эвакуироваться, сообщает 19-й пожарно-спасательный отдел региона. «Сообщение о пожаре в интернате поступило в дежурную службу в 16:09. До приезда пожарных 253 человека эвакуировались самостоятельно. 20 человек спасены звеньями ГЗДС», — пишет пресс-служба ведомства в соцсети «ВКонтакте». Пожарные обнаружили очаг возгорания в комнате временного наблюдения. Там на площади пяти квадратных метров горели матрасы. Пожарные ликвидировали открытое горение в 16:21. В настоящее время устанавливается причина пожара и ущерб. 26 человек личного состава занимались тушением пожара.
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