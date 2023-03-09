Сотни душевнобольных оказались в ловушке в горящем свердловском интернате. Фото

В Тавде загорелся психоневрологический интернат, внутри находились более 200 человек

10 марта 2023 в 03:51 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел в Тавдинском психоневрологическом интернате (архивное фото) Фото: Карина Ванеш © URA.RU В Тавде (Свердловская область) вечером 9 марта загорелся психоневрологический интернат, который находится на Сельском переулке, 9. Внутри здания находились более 200 человек, всем удалось эвакуироваться, сообщает 19-й пожарно-спасательный отдел региона. «Сообщение о пожаре в интернате поступило в дежурную службу в 16:09. До приезда пожарных 253 человека эвакуировались самостоятельно. 20 человек спасены звеньями ГЗДС», — пишет пресс-служба ведомства в соцсети «ВКонтакте». Пожарные обнаружили очаг возгорания в комнате временного наблюдения. Там на площади пяти квадратных метров горели матрасы. Пожарные ликвидировали открытое горение в 16:21. В настоящее время устанавливается причина пожара и ущерб. 26 человек личного состава занимались тушением пожара. В здании находились 253 человека Фото: сообщество «19 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по СО» в соцсети «ВКонтакте» Информации о пострадавших нет Фото: сообщество «19 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по СО» в соцсети «ВКонтакте» Тушением пожара занимались 26 человек Фото: сообщество «19 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по СО» в соцсети «ВКонтакте»

В Тавде (Свердловская область) вечером 9 марта загорелся психоневрологический интернат, который находится на Сельском переулке, 9. Внутри здания находились более 200 человек, всем удалось эвакуироваться, сообщает 19-й пожарно-спасательный отдел региона. «Сообщение о пожаре в интернате поступило в дежурную службу в 16:09. До приезда пожарных 253 человека эвакуировались самостоятельно. 20 человек спасены звеньями ГЗДС», — пишет пресс-служба ведомства в соцсети «ВКонтакте». Пожарные обнаружили очаг возгорания в комнате временного наблюдения. Там на площади пяти квадратных метров горели матрасы. Пожарные ликвидировали открытое горение в 16:21. В настоящее время устанавливается причина пожара и ущерб. 26 человек личного состава занимались тушением пожара.