В Тавде (Свердловская область) вечером 9 марта загорелся психоневрологический интернат, который находится на Сельском переулке, 9. Внутри здания находились более 200 человек, всем удалось эвакуироваться, сообщает 19-й пожарно-спасательный отдел региона.
«Сообщение о пожаре в интернате поступило в дежурную службу в 16:09. До приезда пожарных 253 человека эвакуировались самостоятельно. 20 человек спасены звеньями ГЗДС», — пишет пресс-служба ведомства в соцсети «ВКонтакте».
Пожарные обнаружили очаг возгорания в комнате временного наблюдения. Там на площади пяти квадратных метров горели матрасы. Пожарные ликвидировали открытое горение в 16:21. В настоящее время устанавливается причина пожара и ущерб. 26 человек личного состава занимались тушением пожара.
В здании находились 253 человека
Фото: сообщество «19 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по СО» в соцсети «ВКонтакте»
Информации о пострадавших нет
Фото: сообщество «19 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по СО» в соцсети «ВКонтакте»
Тушением пожара занимались 26 человек
Фото: сообщество «19 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по СО» в соцсети «ВКонтакте»
В Тавде (Свердловская область) вечером 9 марта загорелся психоневрологический интернат, который находится на Сельском переулке, 9. Внутри здания находились более 200 человек, всем удалось эвакуироваться, сообщает 19-й пожарно-спасательный отдел региона. «Сообщение о пожаре в интернате поступило в дежурную службу в 16:09. До приезда пожарных 253 человека эвакуировались самостоятельно. 20 человек спасены звеньями ГЗДС», — пишет пресс-служба ведомства в соцсети «ВКонтакте». Пожарные обнаружили очаг возгорания в комнате временного наблюдения. Там на площади пяти квадратных метров горели матрасы. Пожарные ликвидировали открытое горение в 16:21. В настоящее время устанавливается причина пожара и ущерб. 26 человек личного состава занимались тушением пожара.