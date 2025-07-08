Мишустин: выпуск авиабеспилотников в три раза превысил заявленные объемы

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Мишустин подчеркнул, что важно не снижать темпы развития отрасли
Мишустин подчеркнул, что важно не снижать темпы развития отрасли Фото:
новость из сюжета
«Иннопром — 2025»

Выпуск беспилотных авиационных систем (БАС) в стране уже втрое превышает изначально запланированные объемы. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Выпуск такой продукции, такой техники (беспилотных авиационных систем) уже в три раза превысил запланированные объемы», — сказал Мишустин на стратегической сессии «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв», проходящей в рамках международной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге. По его словам, столь значительный рост производства стал возможен благодаря активной поддержке со стороны государства.

Государственные меры поддержки включают как финансовые инструменты, так и содействие в технологическом развитии предприятий. Мишустин подчеркнул, что важно не снижать темпы развития отрасли и ставить перед собой амбициозные задачи.

Международная промышленная выставка «Иннопром» проходит в Екатеринбурге с 7 по 10 июля 2025 года. Мероприятие традиционно становится площадкой для обсуждения ключевых вопросов развития промышленности, внедрения инноваций и обмена опытом между ведущими компаниями России и зарубежья.

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Выпуск беспилотных авиационных систем (БАС) в стране уже втрое превышает изначально запланированные объемы. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. «Выпуск такой продукции, такой техники (беспилотных авиационных систем) уже в три раза превысил запланированные объемы», — сказал Мишустин на стратегической сессии «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв», проходящей в рамках международной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге. По его словам, столь значительный рост производства стал возможен благодаря активной поддержке со стороны государства. Государственные меры поддержки включают как финансовые инструменты, так и содействие в технологическом развитии предприятий. Мишустин подчеркнул, что важно не снижать темпы развития отрасли и ставить перед собой амбициозные задачи. Международная промышленная выставка «Иннопром» проходит в Екатеринбурге с 7 по 10 июля 2025 года. Мероприятие традиционно становится площадкой для обсуждения ключевых вопросов развития промышленности, внедрения инноваций и обмена опытом между ведущими компаниями России и зарубежья.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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