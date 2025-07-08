Мишустин: выпуск авиабеспилотников в три раза превысил заявленные объемы

Выпуск беспилотных авиационных систем (БАС) в стране уже втрое превышает изначально запланированные объемы. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
«Выпуск такой продукции, такой техники (беспилотных авиационных систем) уже в три раза превысил запланированные объемы», — сказал Мишустин на стратегической сессии «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв», проходящей в рамках международной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге. По его словам, столь значительный рост производства стал возможен благодаря активной поддержке со стороны государства.
Государственные меры поддержки включают как финансовые инструменты, так и содействие в технологическом развитии предприятий. Мишустин подчеркнул, что важно не снижать темпы развития отрасли и ставить перед собой амбициозные задачи.
Международная промышленная выставка «Иннопром» проходит в Екатеринбурге с 7 по 10 июля 2025 года. Мероприятие традиционно становится площадкой для обсуждения ключевых вопросов развития промышленности, внедрения инноваций и обмена опытом между ведущими компаниями России и зарубежья.
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