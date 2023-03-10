В Нижнем Тагиле стартовал ремонт старейшей школы города. Видео

10 марта 2023 в 12:31 Размер текста - 17 +

Пинаев обещает, что школа будет полностью готова к концу 2023 года Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) ремонтируют старейшую школу №32, которую могут сдать раньше срока. Об этом на своей странице в соцсети сообщил мэр города Владислав Пинаев. «Работы ведутся по графику, где-то с опережением. Сейчас в первую очередь, надо закончить работы с кровлей до первых дождей. До конца года мы должны полностью закончить все работы», — написал глава Нижнего Тагила. Ранее власти Нижнего Тагила запланировали строительство крытого катка с искусственным льдом с пропускной способностью в 50 человек. Стоимость объекта — 650 миллионов рублей.

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) ремонтируют старейшую школу №32, которую могут сдать раньше срока. Об этом на своей странице в соцсети сообщил мэр города Владислав Пинаев. «Работы ведутся по графику, где-то с опережением. Сейчас в первую очередь, надо закончить работы с кровлей до первых дождей. До конца года мы должны полностью закончить все работы», — написал глава Нижнего Тагила. Ранее власти Нижнего Тагила запланировали строительство крытого катка с искусственным льдом с пропускной способностью в 50 человек. Стоимость объекта — 650 миллионов рублей.