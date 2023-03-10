Пинаев обещает, что школа будет полностью готова к концу 2023 года
В Нижнем Тагиле (Свердловская область) ремонтируют старейшую школу №32, которую могут сдать раньше срока. Об этом на своей странице в соцсети сообщил мэр города Владислав Пинаев.
«Работы ведутся по графику, где-то с опережением. Сейчас в первую очередь, надо закончить работы с кровлей до первых дождей. До конца года мы должны полностью закончить все работы», — написал глава Нижнего Тагила.
Ранее власти Нижнего Тагила запланировали строительство крытого катка с искусственным льдом с пропускной способностью в 50 человек. Стоимость объекта — 650 миллионов рублей.
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