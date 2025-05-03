Глава Белого дома Дональд Трамп накануне заявил, что вклад Соединенных Штатов в победу во Второй мировой войне значительно превосходил участие других государств. В связи с этим он провозгласил 8 мая Днем Победы в США.
Однако, несмотря на важную роль американцев в открытии второго фронта и реализации программы ленд-лиза, такое заявление Трампа — «фальсификация истории» для создания «новой американской идентичности». Так считает историк Евгений Спицын. URA.RU пообщались с экспертом и выяснили, зачем президент США сделал подобное заявление и действительно ли вклад Америки во Вторую мировую войну столь огромен, как ранее сообщил Трамп.
Почему Трамп объявил День Победы в США именно сейчас
Причины подобного заявления Трампа могут крыться в его политических мотивах. Поскольку президент США не удобен нескольким группировкам власти, в частности, глобалистам.
«Прежде всего, он создает новую американскую идентичность, он выступает в пику глобалистам. Если ты выступаешь в пику глобалистам, тебе неизбежно надо создавать какой-то нарратив национальной истории. В рамках этого нарратива должны быть какие-то ключевые даты. Вполне возможно, что он рассматривает этих неоглобалистов, как наследников фашизма», — сказал Спицын.
Праздновали ли ранее в США День Победы
В массовом восприятии американцев разгром нацистской Германии не ассоциируется с окончательной победой во Второй мировой войне, поскольку впереди оставались ожесточенные сражения на Тихоокеанском фронте. Весной 1945 года главные военные ресурсы США были сосредоточены на противостоянии другому государству «оси» — Японии, которая капитулировала в сентябре того же года после вступления в войну против нее Советского Союза. Поэтому ни 8, ни 9 мая в Америке не праздновали, рассказал эксперт.
«Никогда они [граждане США] не отмечали [День Победы], ерунда абсолютно. На самом деле для американцев главным театром боевых действий была вовсе не Европа, а война с Японией. Поэтому для них ключевым событием стала капитуляция именно Японии — 2 сентября. Но, насколько я знаю, ни в мае, ни в сентябре никаких официальных Дней Победы не устанавливали. В Европе тоже не было никакого Дня Победы. Они просто отмечали 8 мая, как день капитуляции нацистской Германии», — объяснил историк.
Действительно ли вклад США во Второй мировой войне был настолько огромен, как заявил Трамп
В России победа во Второй мировой войне рассматривается как священный подвиг советского народа, который заплатил за нее ценой 27 миллионов жизней. Официальные представители и СМИ акцентируют ключевую роль Советского Союза в уничтожении нацистского режима, одновременно отмечая значимость союзнической поддержки. В то же время на Западе победа над нацизмом зачастую приписывается главным образом Соединенным Штатам и их партнерам, тогда как вклад СССР нередко умаляется либо остается без должного внимания. И хотя техника, поставляемая Советскому Союзу по программе ленд-лиза, играла большую роль, но несмотря на это заслуги США над всеми остальными странами-союзниками преувеличены.
"Роль США, конечно, во Второй мировой войне она тоже весомая, но не настолько. Они, естественно, помогали нам ленд-лизом как союзники. Но тут тоже надо все смотреть, читать в развитии. Основная помощь по ленд-лизу от американцев стала поступать к нам только в 1944-45 годах. До победы под Сталинградом (2 февраля 1943 года — прим. URA.RU) и в Курской битве (23 августа 1943 года — прим. URA.RU) — из общего объема по этой программе Советскому Союзу 7% только поступило. Поэтому говорить о какой-то решающей роли американцев не приходится", — подчеркнул Спицын.
Помимо этого, он отмечает, что сами американцы сильно затянули с обещанием открыть второй фронт. А если бы не помощь Красной армии в той же в Арденнской операции (началась 16 декабря 1944 года — прим. URA.RU), то США оказались бы сломлены врагом.
«Второй фронт они (США— прим. URA.RU) обещали открыть еще в 1943 году. Обещания свои они не держали, откладывали постоянно. Открыли второй фронт уже летом 1944, когда советские войска вступили на территорию Европы. Причем у американцев там до этого были тяжелые бои, например, Арденнская операция. Если бы не Советский Союз, их могли бы просто полностью уничтожить немцы. Поэтому это все чистой воды фальсификация истории», — заключил историк.
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