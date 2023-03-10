Пермяк подал в суд на бывшую жену из-за 9 долларов США

Изначально пермяк требовал взыскать 531 долларов США Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пермяк подал в суд на бывшую супругу, чтобы взыскать с нее проценты за пользование чужим имуществом. У супругов был совместный счет в долларах США, оформленный на женщину. Во время развода пермячка сняла всю сумму, чтобы не делиться, но бывший муж отсудил половину накоплений и потребовал проценты, сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда Перми.

«Взыскать с ответчика в пользу истца проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 9,67 доллара США, расходы по уплате государственной пошлины в размере 400 рублей», — говорится в решении. Проценты пермяку вернут в рублях.

Изначально пермяк просил взыскать с бывшей супруги 531,81 доллара США. Однако суд рассчитал сумму процентов по средней ставке Центробанка по вкладам в валюте, поэтому истец получит только 9,67 доллара. Общая сумма вкладов у семьи составляла более 18 тысяч долларов США.