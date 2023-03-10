Бойцы экс-вора в законе Трофы потеряли власть в Свердловской области

10 марта 2023 в 17:46 Размер текста - 17 +

Соратники Трофы отошли от дел, сообщил источник (архивное фото) Фото: CC BY 2.0, Theo Paul, Flickr Соратники бывшего вора в законе Андрея Трофимова (Трофа), которые наживались на свердловских бизнесменах и изобретали криминальные схемы, потеряли влияние в своих кругах и перестали всерьез восприниматься в регионе. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Если раньше в Екатеринбурге и за его пределами звучали клички „трофовцев“, то сейчас само слово только улыбку вызывает. Все уже давно отошли от дел, а весь криминал, который за ними был, — уже в судах. Больше ничего нет, как и этой мифичной „авторитетности“. Если кто-то еще попытается удариться в мелкое жульничество, то быстро присядет, потому что все на карандаше у силовиков», — сообщил собеседник агентства. По его словам, место криминальной банды не может занять ни одна группировка. Во многом это связано с отсутствием стержня для образования ОПГ, которым раньше выступали воры в законе, отметил источник. «Если сейчас и появляются мошенники, то это одиночки или мелкие группы, которые не тянут на серьезную ОПГ. Такие вещи на корню пресекаются», — добавил собеседник агентства. Екатеринбуржец Андрей Трофимов получил воровской титул в 1992 году во время заключения в колонии Нижнего Тагила. Однако в 2000-х годах Трофа был раскоронован влиятельнейшим лидером преступного мира дедом Хасаном (убит в 2013 году). Сам Трофимов и другие свердловские авторитеты не признали решение о лишении Трофы статуса. Его соратники продолжали разрабатывать криминальные схемы в Свердловской и Челябинской области. В середине февраля суд вынес приговор одному из бывших бойцов Трофы по прозвищу Бухгалтер. Его оставили на свободе, но приговорили к пяти годам условно за криминальную схему заработка на предпринимателях, покупавших стройматериалы и металл. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Соратники бывшего вора в законе Андрея Трофимова (Трофа), которые наживались на свердловских бизнесменах и изобретали криминальные схемы, потеряли влияние в своих кругах и перестали всерьез восприниматься в регионе. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Если раньше в Екатеринбурге и за его пределами звучали клички „трофовцев“, то сейчас само слово только улыбку вызывает. Все уже давно отошли от дел, а весь криминал, который за ними был, — уже в судах. Больше ничего нет, как и этой мифичной „авторитетности“. Если кто-то еще попытается удариться в мелкое жульничество, то быстро присядет, потому что все на карандаше у силовиков», — сообщил собеседник агентства. По его словам, место криминальной банды не может занять ни одна группировка. Во многом это связано с отсутствием стержня для образования ОПГ, которым раньше выступали воры в законе, отметил источник. «Если сейчас и появляются мошенники, то это одиночки или мелкие группы, которые не тянут на серьезную ОПГ. Такие вещи на корню пресекаются», — добавил собеседник агентства. Екатеринбуржец Андрей Трофимов получил воровской титул в 1992 году во время заключения в колонии Нижнего Тагила. Однако в 2000-х годах Трофа был раскоронован влиятельнейшим лидером преступного мира дедом Хасаном (убит в 2013 году). Сам Трофимов и другие свердловские авторитеты не признали решение о лишении Трофы статуса. Его соратники продолжали разрабатывать криминальные схемы в Свердловской и Челябинской области. В середине февраля суд вынес приговор одному из бывших бойцов Трофы по прозвищу Бухгалтер. Его оставили на свободе, но приговорили к пяти годам условно за криминальную схему заработка на предпринимателях, покупавших стройматериалы и металл.