Суд оставил на свободе выходца из ОПГ экс-вора в законе Трофы

Суд не стал отправлять авторитета в колонию (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Екатеринбургский авторитет по прозвищу Бухгалтер, деятельность которого связывают с группировкой бывшего вора в законе Андрея Трофимова (Трофа), приговорен к условному сроку за криминальные схемы получения миллионов роублей. Об этом сообщил источник URA.RU, знакомый с деталями дела авторитета.

«Суд назначил Бухгалтеру пять лет условного лишения свободы по статье о мошенничестве. При этом он возместит ущерб по нескольким гражданским искам», — сообщил собеседник агентства.

По данным инсайдера, Бухгалтер и его подельники разработали криминальную схему заработка на предпринимателях, которым требовалось купить стройматериалы, металл и другие промышленные товары оптом. Злоумышленник предлагал бизнесменам купить дешевый кабель, но, получив деньги, не отдавал продукцию.

По другой схеме Бухгалтеру удавалось провернуть аферу с пиломатериалами. Вместо качественной продукции он загружал половину фуры опилками и мусором. Однако уголовной ответственности за это не предполагается — лишь арбитражная, уточнял инсайдер. Свидетелями криминальных схем Бухгалтера стали десятки человек, которые дали показания на суде.

Деятельность авторитета в прошлом связывали с империей раскоронованного вора в законе Трофы. В банде была построена иерархия из мошенников, обнальщиков и бойцов, выполнявших роль силового блока.