Forbes: Китай может победить США их собственным оружием

Forbes: Китай создал новую мощную взрывчатку, пользуясь американскими разработками

11 марта 2023 в 21:33 Размер текста - 17 +

В Китае разрабатывают новые мощные ракеты с использованием американской взрывчатки Фото: Александр Мамаев © URA.RU Китай производит в промышленных масштабах ракеты, в которых используется взрывчатое вещество, разработанное в США. Об этом рассказал глава Центра энергетических технологий Боб Кавецкий. Он считает, что именно с их помощью Китай победит США. «Это тот случай, когда нас могут победить нашим же оружием», — рассказал Боб Кавецкий изданию Forbes. Взрывчатое вещество №20 Чайна-Лейк (CL 20) изобрели в 1987 году и назвали в честь военной базы в Калифорнии, на которой оно было разработано. Это взрывчатое вещество превосходило другие, используемые США, на 40%. После распада СССР в США решили, что оружие им больше не нужно и разработки прекратились. Потенциал в изобретении увидели в Китае и используют вещество до сих пор. В Китае осознают, что вооруженный конфликт с Америкой неизбежен. Последние заявления лидера КНР Си Цзиньпина свидетельствуют о том, что Пекин готов к конфронтации, передает «Царьград».

Китай производит в промышленных масштабах ракеты, в которых используется взрывчатое вещество, разработанное в США. Об этом рассказал глава Центра энергетических технологий Боб Кавецкий. Он считает, что именно с их помощью Китай победит США. «Это тот случай, когда нас могут победить нашим же оружием», — рассказал Боб Кавецкий изданию Forbes. Взрывчатое вещество №20 Чайна-Лейк (CL 20) изобрели в 1987 году и назвали в честь военной базы в Калифорнии, на которой оно было разработано. Это взрывчатое вещество превосходило другие, используемые США, на 40%. После распада СССР в США решили, что оружие им больше не нужно и разработки прекратились. Потенциал в изобретении увидели в Китае и используют вещество до сих пор. В Китае осознают, что вооруженный конфликт с Америкой неизбежен. Последние заявления лидера КНР Си Цзиньпина свидетельствуют о том, что Пекин готов к конфронтации, передает «Царьград».