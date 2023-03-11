Forbes: Китай может победить США их собственным оружием

Forbes: Китай создал новую мощную взрывчатку, пользуясь американскими разработками
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Выставка вооружений Russia Arms Expo-2013. RAE. Нижний Тагил, боеприпасы, патроны, вооружение, снаряды
В Китае разрабатывают новые мощные ракеты с использованием американской взрывчатки Фото:

Китай производит в промышленных масштабах ракеты, в которых используется взрывчатое вещество, разработанное в США. Об этом рассказал глава Центра энергетических технологий Боб Кавецкий. Он считает, что именно с их помощью Китай победит США.

«Это тот случай, когда нас могут победить нашим же оружием», — рассказал Боб Кавецкий изданию Forbes. Взрывчатое вещество №20 Чайна-Лейк (CL 20) изобрели в 1987 году и назвали в честь военной базы в Калифорнии, на которой оно было разработано. Это взрывчатое вещество превосходило другие, используемые США, на 40%. После распада СССР в США решили, что оружие им больше не нужно и разработки прекратились. Потенциал в изобретении увидели в Китае и используют вещество до сих пор.

В Китае осознают, что вооруженный конфликт с Америкой неизбежен. Последние заявления лидера КНР Си Цзиньпина свидетельствуют о том, что Пекин готов к конфронтации, передает «Царьград».

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Китай производит в промышленных масштабах ракеты, в которых используется взрывчатое вещество, разработанное в США. Об этом рассказал глава Центра энергетических технологий Боб Кавецкий. Он считает, что именно с их помощью Китай победит США. «Это тот случай, когда нас могут победить нашим же оружием», — рассказал Боб Кавецкий изданию Forbes. Взрывчатое вещество №20 Чайна-Лейк (CL 20) изобрели в 1987 году и назвали в честь военной базы в Калифорнии, на которой оно было разработано. Это взрывчатое вещество превосходило другие, используемые США, на 40%. После распада СССР в США решили, что оружие им больше не нужно и разработки прекратились. Потенциал в изобретении увидели в Китае и используют вещество до сих пор. В Китае осознают, что вооруженный конфликт с Америкой неизбежен. Последние заявления лидера КНР Си Цзиньпина свидетельствуют о том, что Пекин готов к конфронтации, передает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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