Треки «Сектора Газа» и Михаила Круга могут получить статус культурного достояния

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По мнению депутата, треки «Сектора Газа» и Михаила Круга необходимо признать культурным достоянием
По мнению депутата, треки «Сектора Газа» и Михаила Круга необходимо признать культурным достоянием Фото:

Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов (ЛДПР) выступил с инициативой признать песни группы «Сектор Газа» и Михаила Круга культурным достоянием России. Об этом сообщил telegram-канал Baza. По информации ресурса, парламентарий обратился с соответствующим предложением к министру культуры РФ Ольге Любимовой.

«Треки „Сектора Газа“ и Михаила Круга могут получить статус культурного достояния. <...> Он (Чернышов — прим. URA.RU) предложил идею разработать специальный статус для популярных композиций. Это закрепило бы их вклад в культурное наследие, чтобы в будущем никто не мог наложить запрет на эти песни», — сказано в сообщении Baza.

Основанием для выдвижения данной инициативы послужили последние обсуждения, посвященные вопросам цензуры музыкальных произведений. В частности, депутат Ольга Германова высказала мнение о целесообразности введения ограничений на распространение песен Михаила Круга, содержащих ненормативную лексику. При этом позже она уточнила, что ее неверно истолковали. По ее словам, речь не идет о тотальном запрете творчества исполнителя. Германова отметила наличие у него достойных композиций.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина выступила с инициативой ввести запрет на исполнение песен группы «Сектор Газа» на территории России. Она заявила, что, по ее мнению, творчество коллектива противоречит духовно-нравственным принципам российского общества. Впоследствии, однако, выяснилось, что высказывания Останиной также были неправильно интерпретированы средствами массовой информации. Парламентарий уточнила, что считает необходимым не запрещать музыку, а скорректировать отдельные идеи, которые артисты транслируют в своих произведениях, передает 360.ru.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов (ЛДПР) выступил с инициативой признать песни группы «Сектор Газа» и Михаила Круга культурным достоянием России. Об этом сообщил telegram-канал Baza. По информации ресурса, парламентарий обратился с соответствующим предложением к министру культуры РФ Ольге Любимовой. «Треки „Сектора Газа“ и Михаила Круга могут получить статус культурного достояния. <...> Он (Чернышов — прим. URA.RU) предложил идею разработать специальный статус для популярных композиций. Это закрепило бы их вклад в культурное наследие, чтобы в будущем никто не мог наложить запрет на эти песни», — сказано в сообщении Baza. Основанием для выдвижения данной инициативы послужили последние обсуждения, посвященные вопросам цензуры музыкальных произведений. В частности, депутат Ольга Германова высказала мнение о целесообразности введения ограничений на распространение песен Михаила Круга, содержащих ненормативную лексику. При этом позже она уточнила, что ее неверно истолковали. По ее словам, речь не идет о тотальном запрете творчества исполнителя. Германова отметила наличие у него достойных композиций. Ранее депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина  выступила с инициативой ввести запрет на исполнение песен группы «Сектор Газа» на территории России. Она заявила, что, по ее мнению, творчество коллектива противоречит духовно-нравственным принципам российского общества. Впоследствии, однако, выяснилось, что высказывания Останиной также были неправильно интерпретированы средствами массовой информации. Парламентарий уточнила, что считает необходимым не запрещать музыку, а скорректировать отдельные идеи, которые артисты транслируют в своих произведениях, передает 360.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...