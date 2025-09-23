Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов (ЛДПР) выступил с инициативой признать песни группы «Сектор Газа» и Михаила Круга культурным достоянием России. Об этом сообщил telegram-канал Baza. По информации ресурса, парламентарий обратился с соответствующим предложением к министру культуры РФ Ольге Любимовой.
«Треки „Сектора Газа“ и Михаила Круга могут получить статус культурного достояния. <...> Он (Чернышов — прим. URA.RU) предложил идею разработать специальный статус для популярных композиций. Это закрепило бы их вклад в культурное наследие, чтобы в будущем никто не мог наложить запрет на эти песни», — сказано в сообщении Baza.
Основанием для выдвижения данной инициативы послужили последние обсуждения, посвященные вопросам цензуры музыкальных произведений. В частности, депутат Ольга Германова высказала мнение о целесообразности введения ограничений на распространение песен Михаила Круга, содержащих ненормативную лексику. При этом позже она уточнила, что ее неверно истолковали. По ее словам, речь не идет о тотальном запрете творчества исполнителя. Германова отметила наличие у него достойных композиций.
Ранее депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина выступила с инициативой ввести запрет на исполнение песен группы «Сектор Газа» на территории России. Она заявила, что, по ее мнению, творчество коллектива противоречит духовно-нравственным принципам российского общества. Впоследствии, однако, выяснилось, что высказывания Останиной также были неправильно интерпретированы средствами массовой информации. Парламентарий уточнила, что считает необходимым не запрещать музыку, а скорректировать отдельные идеи, которые артисты транслируют в своих произведениях, передает 360.ru.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.