Reuters: Киев рискует лишиться поддержки некоторых европейских стран

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На Украине растет тревога относительно будущего иностранной поддержки
На Украине растет тревога относительно будущего иностранной поддержки Фото:

Киев может столкнуться с сокращением поддержки не только со стороны США, но и ряда европейских союзников. Об этом сообщает Reuters.

«Украина не только столкнулась с трудностями в связи с санкциями и сокращением помощи со стороны США, но и может лишиться поддержки некоторых других союзников в Европе», — пишет Reuters. В материале отмечается, что президент России Владимир Путин сумел добиться некоторых дипломатических успехов. Внимание мировых СМИ привлекла его встреча с президентом США Дональдом Трампом на саммите в Аляске, где российскому лидеру был оказан прием на красной ковровой дорожке.

На фоне этих событий в Украине растет тревога относительно будущего иностранной поддержки. Источники Reuters сообщают, что Киев рассматривает возможность перехода к новому этапу войны, в котором объемы помощи со стороны западных партнеров могут значительно сократиться. Президент Украины Владимир Зеленский 23 сентября намерен обратиться к Дональду Трампу с просьбой о введении новых санкций против России. Эта встреча запланирована накануне выступления Зеленского на Генеральной Ассамблее ООН.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Киев может столкнуться с сокращением поддержки не только со стороны США, но и ряда европейских союзников. Об этом сообщает Reuters. «Украина не только столкнулась с трудностями в связи с санкциями и сокращением помощи со стороны США, но и может лишиться поддержки некоторых других союзников в Европе», — пишет Reuters. В материале отмечается, что президент России Владимир Путин сумел добиться некоторых дипломатических успехов. Внимание мировых СМИ привлекла его встреча с президентом США Дональдом Трампом на саммите в Аляске, где российскому лидеру был оказан прием на красной ковровой дорожке. На фоне этих событий в Украине растет тревога относительно будущего иностранной поддержки. Источники Reuters сообщают, что Киев рассматривает возможность перехода к новому этапу войны, в котором объемы помощи со стороны западных партнеров могут значительно сократиться. Президент Украины Владимир Зеленский 23 сентября намерен обратиться к Дональду Трампу с просьбой о введении новых санкций против России. Эта встреча запланирована накануне выступления Зеленского на Генеральной Ассамблее ООН.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...